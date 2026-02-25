Alcamo, in scena il musical “L’amore salverà il mondo” su Padre Pino Puglisi

25/02/2026 10:46:00

Sabato 28 febbraio alle 20.30 al Teatro Cielo d’Alcamo (Piazza Castello, Alcamo) andrà in scena il musical “L’amore salverà il mondo”, liberamente tratto dall’opera omonima dedicata alla vita di Padre Pino Puglisi, il sacerdote che ha combattuto la mafia con il sorriso e con la forza dell’educazione.

Lo spettacolo ripercorre, tra musiche e prosa, la testimonianza umana e spirituale di don Puglisi, ucciso nel 1993 a Palermo per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Un racconto che mette al centro i suoi insegnamenti, il coraggio quotidiano e la scelta di stare accanto ai giovani dei quartieri più difficili.

Protagonisti sul palco saranno circa 100 bambini e ragazzi della catechesi della Comunità Parrocchiale “Sant’Anna Cappuccini e San Francesco di Paola”, che hanno lavorato alla realizzazione del musical come esperienza formativa e comunitaria.

Fondamentale la collaborazione della LAB ART, scuola di arte circense coordinata e diretta dal maestro Ignazio Grande, della scuola di danza Danzarkè Alcamo e dei ragazzi dell’AIAS, che contribuiscono a rendere lo spettacolo un momento di inclusione e partecipazione condivisa.

L’ingresso è a offerta libera (consigliata 5 euro). Per informazioni è possibile contattare i numeri 339 72 92 190, 339 29 39 687 e 328 54 39 283.



