Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
25/02/2026 10:46:00

Alcamo, in scena il musical “L’amore salverà il mondo” su Padre Pino Puglisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772012837-0-alcamo-in-scena-il-musical-l-amore-salvera-il-mondo-su-padre-pino-puglisi.jpg

Sabato 28 febbraio alle 20.30 al Teatro Cielo d’Alcamo (Piazza Castello, Alcamo) andrà in scena il musical “L’amore salverà il mondo”, liberamente tratto dall’opera omonima dedicata alla vita di Padre Pino Puglisi, il sacerdote che ha combattuto la mafia con il sorriso e con la forza dell’educazione.

Lo spettacolo ripercorre, tra musiche e prosa, la testimonianza umana e spirituale di don Puglisi, ucciso nel 1993 a Palermo per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Un racconto che mette al centro i suoi insegnamenti, il coraggio quotidiano e la scelta di stare accanto ai giovani dei quartieri più difficili.

Protagonisti sul palco saranno circa 100 bambini e ragazzi della catechesi della Comunità Parrocchiale “Sant’Anna Cappuccini e San Francesco di Paola”, che hanno lavorato alla realizzazione del musical come esperienza formativa e comunitaria.

Fondamentale la collaborazione della LAB ART, scuola di arte circense coordinata e diretta dal maestro Ignazio Grande, della scuola di danza Danzarkè Alcamo e dei ragazzi dell’AIAS, che contribuiscono a rendere lo spettacolo un momento di inclusione e partecipazione condivisa.

L’ingresso è a offerta libera (consigliata 5 euro). Per informazioni è possibile contattare i numeri 339 72 92 190, 339 29 39 687 e 328 54 39 283.

 









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...