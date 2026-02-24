Sezioni
Cultura

» Spettacoli
24/02/2026 18:45:00

Castelvetrano celebra i giovani, al Teatro Selinus torna "Talenti in vetrina"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771955041-0-castelvetrano-celebra-i-giovani-al-teatro-selinus-torna-talenti-in-vetrina.jpg

 L’Accademia Musicale Castelvetrano e Valle del Belice inaugura la seconda edizione di "Talenti in vetrina - Il Festival dei giovani artisti", un’iniziativa volta a promuovere la cultura locale e la creatività dei giovani del territorio. Sotto la direzione artistica di Mariella Zancana, l’evento si avvale della collaborazione di numerose scuole di danza e ginnastica artistica, proponendo uno spettacolo unico e multidisciplinare che fonde musica, danza, poesia, recitazione e arti visive.

Il Teatro Selinus farà da cornice a quattro serate tematiche ispirate ai quattro elementi naturali: si comincia il 28 febbraio con l'aria, per poi proseguire con l'acqua (28 marzo), la terra (10 aprile) e concludere con il fuoco il 30 maggio. Il progetto vanta anche una prestigiosa collaborazione con il settore Moda del Liceo artistico Don Gaspare Morello di Mazara.

L’iniziativa, che mira a favorire l’inclusività e la crescita artistica e personale dei partecipanti, assume anche una valenza educativa ospitando corsi di formazione per docenti e percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dei licei locali. Un momento di profonda commozione sarà dedicato, in ogni serata, al ricordo del giovane pianista castelvetranese Valerio Rizzo, recentemente scomparso, attraverso la diffusione dei suoi brani.

L'ingresso agli spettacoli è libero e aperto a tutta la cittadinanza, con la possibilità di offrire un contributo volontario per sostenere le attività dell'associazione. L'evento è sostenuto dall'Assessorato regionale al turismo, dallo sport e dallo spettacolo e gode del patrocinio gratuito del Comune di Castelvetrano, oltre al supporto di numerosi sponsor e associazioni locali. Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 17:30.









