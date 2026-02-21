Non solo cantanti in gara. A Sanremo 2026 ci sarà anche Trapani

21/02/2026 16:30:00

Dal 24 al 28 febbraio la startup trapanese Feelers sarà presente a Casa Bontempi, uno degli hub culturali e mediatici attivi durante la settimana del Festival, con tre artisti emergenti del proprio circuito: Warco, La Commare ed Enri.

Parliamo di uno spazio a pochi passi dall’Ariston dove si producono contenuti, dirette, talk e live sotto la direzione artistica di Michele Monina. Non passerella, ma lavoro. E dentro quel lavoro ci sarà un pezzo di scena musicale siciliana.

Feelers è nata a Trapani con un’idea precisa: creare un collegamento reale tra artisti emergenti, locali e pubblico. Non solo numeri sui social, ma concerti, booking, circuiti che funzionino tutto l’anno.

«Sanremo per noi non è solo visibilità – spiega Giacomo Brancaleone, founder e CEO – ma un’occasione concreta per rafforzare un circuito che parta dalla Sicilia e dialoghi con il resto d’Italia».

A guidare la presenza a Sanremo sarà un team tutto giovane: Martina Di Dio, Anna Carrie Romeo, Bianca Terzo e Lorenzo Brignone.

Dopo mesi di format pilota sul territorio, l’ingresso a Casa Bontempi segna un passaggio importante: Trapani non guarda Sanremo da lontano, ma entra nel circuito operativo della settimana più mediatica della musica italiana.



