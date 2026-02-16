Sezioni
Cultura

» Spettacoli
16/02/2026 13:37:00

Campobello di Mazara, Toti e Totino in scena il 22 febbraio al cine-teatro Olimpia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/campobello-di-mazara-toti-e-totino-in-scena-il-22-febbraio-al-cine-teatro-olimpia-450.jpg

Dopo il sold-out della serata d’apertura con Claudia Gerini, la rassegna “Il Bello di Sicilia 3” torna a Campobello di Mazara con il suo secondo appuntamento. Domenica 22 febbraio, alle 18.30, al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” andrà in scena lo spettacolo “Tutto quanto fa spettacolo” con Toti e Totino.

La coppia comica, tra le più riconoscibili della scena siciliana contemporanea, è attiva da anni tra teatro e televisione ed è nota soprattutto per la partecipazione alla trasmissione “Insieme” su Antenna Sicilia. I due artisti sono apprezzati per sketch costruiti su equivoci e personaggi stravaganti, con un linguaggio immediatamente riconoscibile, fondato sull’uso del dialetto, sulla gestualità e su una forte intesa scenica.

In “Tutto quanto fa spettacolo” porteranno sul palco uno show che mescola diversi generi tra teatro e cabaret, puntando su ironia e improvvisazione e giocando con le contraddizioni del quotidiano.

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

Biglietti
Biglietti

È possibile acquistare i biglietti presso il punto vendita Sole Luna - Telefonia, in via Garibaldi, e online sul sito www.ticketzeta.it.









