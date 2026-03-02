Le "Camicette Bianche" arrivano a Roma

02/03/2026 12:00:00

Al teatro Brancaccio di Roma il 10 marzo 2026 andrà in scena il musical Camicette bianche, della Savatteri Produzioni. Ma partiamo dall’inizio.

Nel 2018 Navarra Editore pubblica “CAMICETTE BIANCHE. Oltre l'8 marzo”, l’intenso libro in cui Ester Rizzo approfondisce una delle vicende più significative del lavoro femminile, l’incendio alla Triangle Shirtwaist Company di New York.

Era il 25 marzo del 1911 quando scoppiò un incendio all’interno della fabbrica di camicette provocando la morte di oltre 130 lavoratrici, perché erano per lo più donne, di età compresa tra i 14 e i 43 anni. Erano immigrate russe, ebree e tra loro 38 italiane.

La Rizzo rende onore a queste donne coraggiose ricostruendo, una per una, le storie delle italiane e documentando l’enorme numero di ore di lavoro, la sorveglianza dei “caporali”, e i motivi della gravità del rogo: la mancanza di misure di sicurezza, di equipaggiamenti di sicurezza, di misure antincendio, tant’è che l’episodio è una delle ragioni per cui si celebra l’8 marzo nel mondo.

Erano arrivate dopo un viaggio impegnativo e avevano superato positivamente i rigorosi controlli e la quarantena imposta agli immigrati che approdavano a Ellis Island, dove si trova infatti il celebre Museo dell’Immigrazione.

Per questi lavoratori che arrivavano in flussi numerosi, principalmente dal sud dell’Italia, l’America era la nuova terra e rappresentava energia, libertà, parità, opportunità. E se l'Europa era la vecchia signora, New York era anche la giovinezza e soprattutto la speranza di chi aveva lasciato "l'amara terra" per navigare verso l'ignoto, alla ricerca di una vita migliore.

Ma, come racconta l'autrice, quel tragico giorno ruppe ogni incantesimo trasformando il sogno in incubo.

In ricordo delle ragazze che persero la vita nell’incendio, la scrittrice ha iniziato la sua missione: intitolare, nelle città di provenienza, vie, strade, piazze a queste vite che oggi sono state finalmente identificate. Il testo è stato da subito un successo, tanto che è arrivato alla sesta edizione della casa editrice siciliana Navarra.

E, grazie a Savatteri Produzioni, Camicette bianche è diventato un musical, quando Marco Savatteri, drammaturgo, compositore, regista teatrale, decide di scrivere una drammaturgia in memoria di questa storia, sullo sfondo del fenomeno della grande emigrazione.

Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2024, ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Eccellenza Italiana di Massimo Lucidi a Washington D.C. nel 2025, presso il National Press Club ed è arrivato ad oltre 100 repliche in Italia e all’estero.

La protagonista è Clotilde Terranova, deceduta nel rogo a soli 22 anni; la sua storia si intreccia ad altre simili, come quella di Salvatore Spadaro, un ragazzo siciliano stanco della miseria e della fame.

Il tour di quest’anno è partito da Agrigento e, dopo Palermo e Catania, si sposterà a Marsala (6 marzo al Teatro Impero) e a Napoli (7 e 8 marzo Teatro Trianon Viviani).

Ritmi allegri e momenti di solidarietà tra i personaggi si alternano a canzoni più malinconiche rendendo la serata un piacevole racconto e un’emozionante visione.

In scena circa 20 performer in un mix di canto, danza e recitazione che aumentano l’intensità delle narrazioni e l’empatia del pubblico, sulle note di brani della tradizione popolare italiana riadattati in chiave teatrale, uniti alle canzoni più antiche canticchiate dagli italo americani per “sentirsi a casa”.

L’appuntamento a Roma è al teatro Brancaccio il 10 marzo alle ore 21, per intraprendere questo viaggio corale, suggestivo e indimenticabile.

Sabrina Sciabica



