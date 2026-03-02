Sezioni
Cultura

» Spettacoli
02/03/2026 16:27:00

Erice, teatro senza barriere: spettacolo inclusivo con Giusy Cataldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/erice-teatro-senza-barriere-spettacolo-inclusivo-con-giusy-cataldo-450.jpg

Un pomeriggio di teatro pensato per essere davvero aperto a tutti. Sabato 21 marzo 2026 alle ore 15.00, la Sala Comunale dell’Istituto G. Pagoto di Erice ospiterà uno spettacolo promosso dall’ASD Birgi di Tutti i Sordi, con la partecipazione dell’attrice Giusy Cataldo.

L’appuntamento nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere della comunicazione e offrire un’esperienza culturale accessibile anche alla comunità sorda. L’intera rappresentazione sarà infatti tradotta in Lingua dei Segni Italiana (LIS) da un interprete professionista, rendendo lo spettacolo fruibile senza ostacoli.

Non si tratta soltanto di un evento teatrale, ma di un’iniziativa che mette al centro l’inclusione sociale, dimostrando come l’arte possa diventare spazio condiviso, linguaggio comune e occasione di incontro tra realtà diverse del territorio.

L’ASD Birgi di Tutti i Sordi, guidata dalla presidente Laura Rosaria Oddo e dal vicepresidente Calogero Messinese, invita la cittadinanza a partecipare a un momento che unisce cultura e diritti, in un contesto che guarda all’accessibilità come valore concreto e non come semplice dichiarazione di intenti.



