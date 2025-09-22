Marsala, l'archeologa Portale: "La plateia Aelia è un bene da tutelare, non una viale"

22/09/2025 10:51:00

La polemica sulla plateia Aelia, l’antico asse viario romano che attraversa il Capo Boeo e oggi cuore del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, continua ad accendere il dibattito cittadino.

Da settimane circola online una petizione per chiedere l’apertura senza restrizioni della platea, trasformandola in una sorta di viale pubblico che colleghi direttamente la città al lungomare.

Ma non mancano le voci contrarie. In una lettera indirizzata all’assessore regionale ai Beni Culturali Paolo Scarpinato, al direttore generale Mario La Rocca e al Parco di Lilibeo, la professoressa Elisa Chiara Portale, docente di Archeologia all’Università di Palermo e componente del Comitato tecnico-scientifico del Parco, ha espresso «sconcerto» per la richiesta.

Secondo la studiosa, «l’idea di una restituzione alla cittadinanza del libero attraversamento dell’antico viale» rischia di svilire la natura stessa del sito, trattandolo come un semplice passaggio urbano piuttosto che come un bene archeologico di straordinario valore.

Portale sottolinea che il Parco di Lilibeo è nato da una lunga storia di tutela e sacrifici, che ha permesso di preservare l’integrità paesaggistica e storica del Capo Boeo. «Trasformarlo in un giardino pubblico senza filtri e garanzie di sorveglianza – scrive – equivarrebbe a negare quella funzione primaria di protezione che la legge assegna ai siti archeologici».

L’archeologa non nega la necessità di migliorare pulizia, recinzioni, percorsi e illuminazione, ma ribadisce che «un contributo economico, anche minimo, attraverso il biglietto d’ingresso, è parte integrante della responsabilità di conservazione. Non è un sopruso, ma un doveroso contributo alla preservazione di un bene comune».

Sono già previste agevolazioni, come l’ingresso gratuito la prima domenica del mese e la possibilità per i marsalesi di accedere accompagnando visitatori esterni. Altre formule – suggerisce Portale – potrebbero essere studiate, come abbonamenti per famiglie o gruppi, sul modello delle esperienze più virtuose.

Il nodo resta quello della visione: «Immaginare la plateia Aelia come scorciatoia per il lungomare – conclude Portale – è mortificante. Marsala merita che il suo sito archeologico più importante venga trattato con amore e rispetto, non come un passaggio secondario».



