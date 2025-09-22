Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
22/09/2025 12:00:00

Erice, negati gli sconti per non udenti: compagnia telefonica costretta a risarcire

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/erice-negati-gli-sconti-per-non-udenti-compagnia-telefonica-costretta-a-risarcire-450.jpg

Una cittadina di Erice, affetta da sordità dalla nascita, ha ottenuto il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa sulle telecomunicazioni e un risarcimento economico dopo un lungo braccio di ferro con una nota compagnia telefonica.

 

La vicenda prende avvio lo scorso anno, quando la signora sottoscrive un contratto per attivare la linea internet domestica. In fase di stipula, allega tutta la documentazione richiesta per beneficiare degli sconti stabiliti dalla Delibera n. 290/21 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), riservati alle persone con disabilità uditiva. Nonostante la correttezza della procedura e la completezza delle carte, nelle bollette continuano a comparire importi privi delle agevolazioni previste.

 

I reclami inviati alla compagnia restano senza risposta, spingendo la donna a rivolgersi all’associazione di consumatori Codici, che presenta un’istanza di conciliazione presso l’Organismo ADR Conciliazione di Trapani. Alla prima seduta si presentano i legali della compagnia e l’avvocato Vincenzo Maltese, che assiste la signora.

Nel corso dell’incontro, il legale della consumatrice ribadisce l’assenza di motivazioni valide per negare le agevolazioni e sottolinea come l’inerzia della società giustifichi anche la richiesta di un indennizzo. Di fronte alla prospettiva di un’azione giudiziaria, la compagnia decide di riconoscere le ragioni della cliente e accetta non solo di applicare gli sconti dovuti, ma anche di corrispondere un risarcimento per il ritardo.

 

«Sono molto soddisfatto dell’esito positivo e dell’accordo raggiunto – commenta l’avvocato Vincenzo Maltese, dirigente regionale di Codici –. La compagnia sta adesso quantificando il risarcimento che sarà versato alla mia assistita. Siamo sempre in prima linea a difendere i diritti di tutti i cittadini, soprattutto quando ad essere lesi sono quelli delle persone con disabilità». Il caso rappresenta un precedente significativo per la tutela degli utenti fragili e ribadisce l’importanza degli strumenti di conciliazione a disposizione dei consumatori.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston