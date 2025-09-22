Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
22/09/2025 06:00:00

Stop al genocidio di Gaza. Oggi lo sciopero generale. Manifestazione anche a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/stop-al-genocidio-di-gaza-oggi-lo-sciopero-generale-manifestazione-anche-a-trapani-450.jpg

L’Italia si ferma per Gaza. Oggi, lunedì 22 settembre, lo sciopero generale nazionale proclamato da numerosi sindacati di base — tra cui USB, Cobas e Cub — per denunciare il genocidio in atto nella Striscia di Gaza e manifestare solidarietà al popolo palestinese.


Uno sciopero raro, perché nasce da un’urgenza morale prima che politica: per la prima volta da anni, lavoratori pubblici e privati in tutta Italia incrociano le braccia per protestare contro lo sterminio sistematico di una popolazione.
Sono oltre 60 le città italiane coinvolte dalla mobilitazione, tra cortei, presìdi, sit-in, striscioni e bandiere palestinesi. Non solo grandi metropoli, ma anche centri più piccoli. La protesta è nazionale, trasversale, popolare.
Anche Trapani risponde all’appello. Alle 9, davanti Palazzo d’Alì, sede del Municipio, è previsto un sit-in con lo slogan: “Stop al genocidio”. Alla mobilitazione hanno aderito numerose realtà associative e politiche, tra cui Arcigay, Articolo 21, Fridays for Future Trapani, Giovani Democratici Circolo Erice–Trapani, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Sinistra Futura, Sinistra Italiana e UDI Trapani.

 


Manifestazioni in programma anche a Palermo, Catania e Messina, con lavoratori, studenti, insegnanti, portuali e ferrovieri pronti a scendere in strada.
A Palermo, il corteo parte da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo; a Catania il concentramento è all’ingresso di Villa Bellini; a Messina appuntamento in piazza Cairoli dalle 9.30.
Lo sciopero coinvolge scuola, trasporti, logistica, sanità, porti e università, mentre sono esclusi solo i settori aereo e le forze di sicurezza. Alla base della protesta anche il sostegno alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che cerca di portare aiuti via mare alla popolazione palestinese, violando il blocco navale imposto da Israele.
«Sarà un grande sciopero che bloccherà il Paese» scrive l’Unione sindacale di base.
«Lo sdegno per ciò che accade a Gaza e per la complicità dei governi occidentali, Italia in testa, è trasversale e non ha confini».
Venerdì, 42 barche sono salpate da Portopalo di Capo Passero, in Sicilia. Dopo settimane di ritardi per condizioni meteo avverse, attacchi incendiari e ostacoli burocratici, ora la Flotilla si trova nel Mediterraneo, in prossimità di Cipro (qui è possibile seguire il percorso).

 

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

 

 

 

Un post condiviso da Radio Bullets (@radiobullets)

 

 


L’obiettivo è raggiungere Gaza, forzando il blocco navale imposto da Israele fin dal 2007. Le barche italiane si uniranno in mare con altre sei arrivate dalla Grecia, per proseguire la rotta insieme. È un gesto simbolico e politico, ma anche concreto: portare soccorso dove il mondo ha voltato lo sguardo. Il viaggio è tracciabile sul sito della Global Sumud Flotilla.


Il contesto: Gaza è un genocidio
Secondo il recente rapporto della Commissione d’inchiesta dell’ONU, quello in corso nella Striscia di Gaza è un genocidio.
Dal 7 ottobre 2023, oltre 65.000 persone sono state uccise, più di 20.000 bambini, e decine di migliaia risultano disperse sotto le macerie.
Il 90% della popolazione è stato costretto ad abbandonare la propria casa. Intere città sono state rase al suolo, gli ospedali sono distrutti, il sistema idrico collassato. La fame ha superato il livello di soglia della carestia, con oltre mezzo milione di persone che rischia la morte per malnutrizione.
Un’intera popolazione, chiusa in 365 km², bombardata quotidianamente, sottoposta a una devastazione sistematica.
 

 

 

 

Tp24 con chi sciopera
Anche noi di Tp24 oggi aderiamo idealmente allo sciopero. Perché è impossibile fare finta di niente, continuare come se nulla stesse accadendo. Non possiamo ignorare che nel 2025 — nel cuore del Mediterraneo — è in corso uno sterminio, un massacro senza precedenti.
Oggi si sciopera in tutta Italia non per un contratto o per una vertenza sindacale, ma per dire che non si può restare indifferenti davanti a un genocidio. Non si può più accettare l’ambiguità del nostro governo nazionale, che continua a ripetere “pace”, ma non ha il coraggio di dire con chiarezza che questo è un crimine contro l’umanità. Non è accettabile il silenzio delle istituzioni regionali. Non è accettabile il silenzio, punto.
Non esiste la neutralità quando i bambini vengono uccisi, quando i civili sono bombardati, quando milioni di esseri umani vengono affamati e annientati. 
Noi continueremo a denunciare ciò che sta accadendo, a dare voce a chi protesta, a chi si schiera per la pace e per la giustizia.

 



Diritti | 2025-09-22 20:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/l-alcamese-vito-raspanti-con-la-global-sumud-flotilla-250.jpg

L'Alcamese Vito Raspanti con la Global Sumud Flotilla

Venerdì scorso la comunità di Alcamo si è ritrovata in Piazza Ciullo per manifestare vicinanza alla missione della Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale che sta navigando verso Gaza con l’obiettivo di rompere...

Native | 2025-09-23 09:31:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito-250.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Negli ultimi anni, le minacce informatiche sono diventate sempre più comuni anche nel  nostro Paese. Truffe via email, messaggi ingannevoli, virus che bloccano i dispositivi,  i rischi  sul web non mancano, sia per privati che...







Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758634449-0-tecnicomar-al-monaco-yacht-show-2025-con-l-ecomar-sx-selezionata-nel-programma-blue-wake-trade.jpg

Tecnicomar al Monaco Yacht Show 2025 con l’ECOMAR SX,...

Native | 23/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/1758295180-0-minacce-informatiche-in-italia-5-cose-da-sapere-subito.png

Minacce informatiche in Italia: 5 cose da sapere subito

Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...