Politica
22/09/2025 11:15:00

Presentata la nuova segreteria provinciale del PD di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/presentata-la-nuova-segreteria-provinciale-del-pd-di-trapani-450.jpg

Rinnovamento ed esperienza per rafforzare il radicamento territoriale e riportare il Partito Democratico al centro del dibattito politico. Con questo spirito, la segretaria provinciale Valeria Battaglia ha presentato ieri la nuova segreteria provinciale del PD di Trapani, nel corso della Direzione convocata dalla presidente provinciale Valentina Villabuona.

«La squadra che presento – ha dichiarato Battaglia – nasce con lo spirito di servizio e con l’entusiasmo di chi crede nella possibilità di riportare il Partito Democratico al centro del dibattito politico, come motore di unità e di futuro. È una segreteria che coniuga esperienza e rinnovamento, pronta a lavorare per rafforzare il radicamento territoriale e offrire ai cittadini proposte serie e credibili. Non escludo la possibilità di ampliare ulteriormente l’organismo esecutivo per essere ancora più incisivi sul territorio».

 

La nuova segreteria provinciale del PD di Trapani è così composta:

  • Mino Spezia – Organizzazione, Coordinamento Segreteria, Rapporti con i Circoli
  • Alessio Navarra – Politiche green, Infrastrutture, Pianificazione Territoriale
  • Marilena Barbara – Politiche Sociali, Terzo Settore
  • Marco Campagna – Enti Locali, Iniziative Politiche, Formazione Politica, Coordinamento Consiglieri Comunali PD
  • Giuliana Zerilli – Cultura, Istruzione e Povertà Educativa
  • Agostino Licari – Lavoro
  • Giuseppe Palermo – Salute e Sanità
  • Giovannella Licari – Diritti, Immigrazione, Legalità, Rapporti con i Giovani Democratici
  • Giuseppe La Francesca – Trasporti Marittimi, Diritti degli Abitanti delle Isole Minori e degli Arcipelaghi

 

A Ernesto Raccagna è stato affidato l’incarico di responsabile della Comunicazione, mentre Riccardo Patti, in qualità di segretario provinciale dei Giovani Democratici, completa la squadra.









