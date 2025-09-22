A Trapani nasce la "Scuola Genitori": per crescere figli equilibrati nell'era digitale

22/09/2025 09:00:00

Come educare figli sereni in un mondo dominato da social media e videogiochi? Come affrontare capricci e crisi adolescenziali senza perdere la pazienza? A queste domande risponderà la nuova “Scuola Genitori”, in partenza il 10 ottobre all’Empire Cinemas Le Saline di Trapani: un ciclo di sei incontri pensati per offrire alle famiglie strumenti pratici, non teorie astratte, per affrontare le sfide quotidiane dell’educazione.

Per la prima volta in città, psicologi, pedagogisti e scrittori di fama nazionale si alterneranno sul palco, affrontando temi che spaziano dalla dipendenza da videogiochi alla gestione delle emozioni, dai conflitti generazionali alla prevenzione del bullismo.

Il programma degli incontri

Ad aprire il ciclo sarà Francesco Pira, sociologo dell’Università di Messina, che il 10 ottobre parlerà di educazione digitale:“I genitori di oggi si trovano spesso spiazzati di fronte a dinamiche che non hanno mai vissuto”, spiega Pira. “La sfida è trovare un equilibrio tra controllo e fiducia nell’era degli smartphone”.

Il 24 ottobre toccherà ad Alberto Pellai e Barbara Tamborini, psicologi e autori del bestseller Esci da quella stanza, con un intervento dedicato a riportare i ragazzi nel mondo reale.

Il 7 novembre interverrà Maria Rita Parsi, psicologa ed ex membro del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, con la conferenza Prima di tutto la famiglia.

Il 21 novembre sarà la volta di Stefano Rossi, psicopedagogista che ha formato oltre 100mila insegnanti e genitori in Italia, con un doppio appuntamento: al mattino sull’educazione sentimentale a scuola, al pomeriggio su come accompagnare i figli nell’adolescenza.

A chiudere il percorso, il 12 dicembre, sarà Andrea Maggi, noto al grande pubblico come “il Professore” del programma Rai Il Collegio, con un incontro dedicato alla filosofia come strumento educativo.

Accanto ai relatori nazionali, prenderanno parte anche esperti del territorio: Patrizia Barbera, pedagogista e counselor; Giorgio Geraci, medico psichiatra e psicoterapeuta gruppoanalista; Riccardo Pellegrino, docente universitario e mediatore familiare. La SiPGI di Trapani, partner del progetto, curerà alcuni approfondimenti, mentre sono previsti anche incontri mattutini dedicati agli studenti delle scuole superiori su educazione affettiva e filosofia applicata.

L’abbonamento completo costa 120 euro (ridotto a 100 euro per under 26 e insegnanti) se acquistato entro il 30 settembre; successivamente passerà a 150 euro. La formula “famiglia con papà” costa 160 euro, mentre quella con accompagnatore 190 euro. “Volevamo evitare che il costo fosse un ostacolo”, spiegano da KYO COMM, l’associazione organizzatrice insieme a Digital Artists Advisor. “Per questo l’abbonamento non è nominativo e può essere condiviso tra genitori”.

L’iniziativa si inserisce in un trend sempre più diffuso: le cosiddette “scuole per genitori”, pensate per ridurre il senso di inadeguatezza che molti mamme e papà provano di fronte a cambiamenti sociali e tecnologici.

“Molti genitori si sentono disorientati di fronte alle nuove sfide educative”, conferma Elena Gigante, psicoterapeuta della SiPGI di Trapani.

I relatori contano già un forte seguito: basti pensare alla community online di Stefano Rossi, che riunisce oltre 200mila genitori, o ai libri dei protagonisti, stabilmente nelle classifiche di vendita.

La “Scuola Genitori” è un progetto ideato da KYO Communications e Digital Artists Advisor, in collaborazione con SiPGI, Empire Cinemas e ADR Conciliazione, con il sostegno del Rotary Club Trapani-Erice. Ha ottenuto inoltre il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e Formazione Professionale.



