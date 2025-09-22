Sezioni
Cultura

» Spettacoli
22/09/2025 09:44:00

Ariston di Trapani, presentata la stagione teatrale 2025/2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758527242-0-ariston-di-trapani-presentata-la-stagione-teatrale-2025-2026.jpg

La nuova stagione teatrale del Cine Teatro Ariston di Trapani è stata ufficialmente presentata con otto appuntamenti che accompagneranno il pubblico da novembre a maggio. La direzione artistica, firmata da Alessandro Costa, ha messo insieme un cartellone che alterna comicità, musica e teatro di narrazione, rendendo l’Ariston uno dei punti di riferimento culturali più vivaci della Sicilia occidentale. Un’occasione che si inserisce perfettamente nel panorama cittadino, arricchendo le proposte per chi sceglie un soggiorno in un b&b Trapani.

 

Il sipario si alzerà il 21 novembre con Enrico Montesano e il suo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi”, che celebra i suoi ottant’anni tra ricordi personali e riflessioni ironiche.

 

L’11 dicembre sarà la volta dei Gemelli di Guidonia con “Intelligenza Musicale 2.0”, un varietà brillante fatto di canzoni, gag e parodie che conferma la loro straordinaria versatilità. Per chi si chiede Cosa fare a Trapani durante l’inverno, il teatro rappresenta un’alternativa coinvolgente alle classiche visite in città.

 

Il nuovo anno si aprirà il 15 gennaio con Francesco Paolantoni in “Salotto Paolantoni”, una rassegna dei suoi personaggi più celebri in un contesto ricco di improvvisazione. Seguirà il 13 febbraio Barbara Foria con “Basta un filo di rossetto”, una comicità al femminile che racconta con ironia la vita di una cinquantenne di oggi.

 

Il 18 marzo Giovanni Scifoni porterà in scena un monologo intenso dedicato a San Francesco, accompagnato da strumenti medievali che ricreano le atmosfere spirituali del tempo. Un appuntamento che ben si inserisce anche in un percorso di scoperta degli Itinerari Trapani, tra arte, storia e tradizione.

 

Il 16 aprile Marco Falaguasta proporrà “È intelligente ma non studia”, uno spettacolo leggero e divertente che ripercorre gli anni della scuola tra aneddoti e ricordi comuni a più generazioni.

 

Gran finale il 9 maggio con Maria Grazia Cucinotta in “Malena e il tango”, un racconto intimo che usa il celebre ballo come metafora di passione e vita. Con questo ultimo appuntamento si chiude una stagione che promette di rendere il teatro Ariston un crocevia di emozioni e cultura per tutta la città.









