Sport: Calcio, i risultati di Trapani e Marsala - il Tiro A Volo Marsala Campione d'Italia

22/09/2025 06:30:00

Sta crescendo lo Sport in provincia, risultati fatti di sfide e speranze. C’è chi investe per consolidarsi, chi prova a rialzarsi da scivoloni imprevisti, chi invece lotta per trasformare la domenica in trionfo. Non sono solo risultati, numeri. Sono identità in costruzione, volti che sudano, scelte che pesano, giovani che emergono. È in queste giornate che il carattere di una squadra – e di un territorio – si misura per davvero.

Handball: Erice non si ferma neanche sul mercato: è arrivata la pivot francese Dagui Assana (23 anni, 182 cm), che ha già esperienze rilevanti in Francia, tra Nantes e Tolosa. Si vede perfettamente che Erice, non solo la fame di vittoria, ma anche la cura del dettaglio. L’innesto di Assana non è solo un colpo di mercato, ma uno specchio delle ambizioni societarie che la portano all'obiettivo che da alcuni anni sbaglia all'ultimo appuntamento. Lo scudetto.

Volley: la Sigel Seap Marsala Volley ha conquistato il terzo posto al Trofeo Pietro Murania ad Agrigento. Dopo aver perso la semifinale contro la PVT Modica per 1‑2, Marsala ha recuperato mentalmente e atleticamente, imponendosi 2‑0 su Tonno Callipo Vibo Valentia nella finalina per il bronzo. L'Akademia Sant’Anna Messina ha vinto il torneo, battendo PVT Modica nella finale; il premio MVP del torneo, intitolato a Simona Cinà, è andato ad Aneta Zojzi (Messina). Marsala si conferma squadra capace di reagire: non ha ceduto nel match per il terzo posto, mostrando carattere e lucidità. Il torneo ha permesso di sondare equilibri, testare assetti e capire dove limare. Se la qualità è certamente buona, la continuità mentale nei momenti decisivi sarà la chiave per emergere realmente in A2.

Basket Femminile: Sicily by Car Alcamo ha perso l’amichevole contro la Passalacqua Ragusa, 77‑52, nel IX Memorial Francesco Passalacqua. I quarti: 29‑14 nel primo, poi un buon secondo quarto ha permesso di rientrare fino a 39‑32, ma nel prosieguo Ragusa ha ripreso saldamente il controllo, allungando nel 3° quarto e chiudendo con un +25. Migliori prestazioni individuali per Alcamo: Schena top scorer con 13 punti, seguita da Mitreva con 9; altre contributi interessanti: Thiam, Hadjin, Verano, Nikolic, Tempia. Schena ha anche ricevuto il premio come migliore giovane (intitolato a Nuccia Salerno). La sconfitta fa male, ma è anche utile: serve lucidità nel capire dove si è sentito il peso della pressione, dove le rotazioni non sono bastate, dove la barriera difensiva ha vacillato. Alcamo ha giovani con talento, ma la strada è lunga. Serve lavorare soprattutto sul fisico, sull’esecuzione negli ultimi minuti, e sulla mentalità nei momenti in cui Ragusa ha ricucito e poi ripreso in mano la partita.

Calcio Serie C: il Trapani ha pareggiato nella trasferta pugliese di Altamura raccogliendo un solo punto. Il pareggio ha interrotto una striscia di risultati che la squadra sperava di trasformare in svolta; la classifica resta affollata ed ogni partita pesa tanto. Nel calcio di Serie C la differenza la fanno spesso i dettagli: un’occasione mancata, una disattenzione difensiva, la poca lucidità quando la partita sembra indirizzarsi bene. Per Trapani, che ha la pressione di dimostrare, questo pareggio sa di occasione sprecata. Serve compattezza, soprattutto fuori casa, non si può lasciare campo e ritmo agli avversari e sperare di rimontare solo nei momenti finali.

Calcio Eccellenza: il Marsala ha vinto una partita difficile contro il Kamarat: segnano Sferruzza e Costa, che risultano decisivi. Nonostante momenti di difficoltà, la squadra riesce a resistere, a contenere le spinte dell’avversario e a portare a casa i tre punti. In Eccellenza la tenuta mentale nei momenti di sofferenza può essere la differenza tra una stagione anonima e una da protagonisti. Marsala ha dimostrato carattere, quando il Kamarat ha provato a mettere pressione, la risposta c’è stata, anche se con qualche affanno. Ora serve che queste vittorie dopo la “tempesta” diventino abitudine: farle sembrare naturali, non straordinarie.

Calcio Promozione: in parallelo, il Mazara Calcio prosegue con determinazione la sua campagna acquisti, con l’obiettivo di affrontare positivamente il prossimo Campionato di Promozione Sicilia, girone A. La società gialloblù ha ufficializzato il tesseramento e la riconferma di diversi profili, bilanciando esperienza giovanile e qualità atletiche. Tra le mosse più significative, si segnala la riconferma del centrocampista Cristian Vellutato (classe 2004), che ha già maturato esperienza in gialloblù nella scorsa stagione e in club come Marsala (Serie D - Eccellenza) e Mazara 46. Grande attenzione è stata data al settore giovanile con il tesseramento di tre under del 2008: Enrico Acquisto (centrocampista), proveniente dal settore giovanile del Castelvetrano-Selinunte; Salvatore Civello (difensore), cresciuto nel Città di Salemi e negli Elite del Castelvetrano Selinunte; e Matteo Asaro (centrocampista), formatosi nel Città di Mazara e nell'Aurora Mazara. Il reparto difensivo è stato ulteriormente rinforzato con l'arrivo di Kevin Calamia (difensore, classe 2004), con un solido passato nel settore giovanile del Trapani (Under 15, 16, 17) e due stagioni in Eccellenza con la maglia della Mazarese. A lui si aggiunge Antonino Giordano (difensore centrale, classe 2006), che vanta esperienze nelle squadre Primavera del Messina (Serie C) e del Picerno (Serie C), oltre a un passaggio all'Enna (Serie D).

Tiro a Volo: Marsala si è laureata Campione d’Italia di Terza Categoria a Squadre nel tiro a volo. Un titolo nazionale pesa molto, anche se in Sport meno in vista mediaticamente. Per chi pratica il tiro a volo, è il riconoscimento di precisione, concentrazione, disciplina. Significa anni di allenamenti, di calma, di autocontrollo. E porta lustro alla città: sport meno popolari ma altrettanto nobili.

C’è qualcosa che unisce tutti questi momenti, non è solo il desiderio di vincere, ma la voglia di non mollare. Lo sport non regala niente, ma restituisce tanto quando il sacrificio si affianca al talento. In molti casi, il segnale è chiaro: c’è materia prima, c’è volontà; ora serve che la testa, il fisico, la strategia, stiano al passo.



