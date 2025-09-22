Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
22/09/2025 11:46:00

Erice Vetta, prezzi folli tra bar e ristoranti: la rabbia dei turisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/erice-vetta-prezzi-folli-tra-bar-e-ristoranti-la-rabbia-dei-turisti-450.jpg

Una bottiglietta d’acqua a 3 euro, una genovese a 4 euro, un panino a 14,50. I turisti che arrivano ad Erice Vetta restano incantati dal borgo medievale, ma molti si allontanano con l’amaro in bocca per via dei prezzi, giudicati fuori da ogni logica.

Le segnalazioni parlano chiaro. Vincenzo racconta: «Oggi ci siamo cascati come dei polli io e mia figlia: 2 cremini al caffè 12 euro e 4 genovesi 16 euro. Poi ci chiediamo perché i turisti scappano».

Michele, invece, denuncia il costo dell’acqua: «Circa due settimane fa ho fatto un allenamento ad Erice, arrivando in vetta ero super assetato. Mi sono recato in un bar ed ho chiesto una bottiglia di acqua di mezzo litro, totale 3 euro, più di comprarla in aereo. A loro costa massimo 20 centesimi, è normale?».

Giovanni aggiunge la sua esperienza: «Panino con kebab di tonno ottimo, ma a 14,50 euro ci mancava non fosse buono. Tralascio l’assenza di menù con prezzi, ma far pagare una birra Messina da 33 cl. — una normale birra che al supermercato costa massimo 1,50 euro — ben 5,50 è scandaloso».

Federico, infine, segnala un altro locale: «6,50 euro per acqua e caffè senza bagno e senza sedersi. Quando ho chiesto del bagno mi hanno risposto che si trovava fuori dalle mura, nei bagni pubblici».

Prezzi che rischiano di trasformare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale in una meta da evitare, con i turisti che si sentono più clienti da spennare che ospiti da accogliere.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston