Erice Vetta, prezzi folli tra bar e ristoranti: la rabbia dei turisti

22/09/2025 11:46:00

Una bottiglietta d’acqua a 3 euro, una genovese a 4 euro, un panino a 14,50. I turisti che arrivano ad Erice Vetta restano incantati dal borgo medievale, ma molti si allontanano con l’amaro in bocca per via dei prezzi, giudicati fuori da ogni logica.

Le segnalazioni parlano chiaro. Vincenzo racconta: «Oggi ci siamo cascati come dei polli io e mia figlia: 2 cremini al caffè 12 euro e 4 genovesi 16 euro. Poi ci chiediamo perché i turisti scappano».

Michele, invece, denuncia il costo dell’acqua: «Circa due settimane fa ho fatto un allenamento ad Erice, arrivando in vetta ero super assetato. Mi sono recato in un bar ed ho chiesto una bottiglia di acqua di mezzo litro, totale 3 euro, più di comprarla in aereo. A loro costa massimo 20 centesimi, è normale?».

Giovanni aggiunge la sua esperienza: «Panino con kebab di tonno ottimo, ma a 14,50 euro ci mancava non fosse buono. Tralascio l’assenza di menù con prezzi, ma far pagare una birra Messina da 33 cl. — una normale birra che al supermercato costa massimo 1,50 euro — ben 5,50 è scandaloso».

Federico, infine, segnala un altro locale: «6,50 euro per acqua e caffè senza bagno e senza sedersi. Quando ho chiesto del bagno mi hanno risposto che si trovava fuori dalle mura, nei bagni pubblici».

Prezzi che rischiano di trasformare uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale in una meta da evitare, con i turisti che si sentono più clienti da spennare che ospiti da accogliere.



