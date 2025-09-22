Sezioni
Politica

» Vivavoce
22/09/2025 10:00:00

Aeroporto, trasporti, infrastrutture. Miceli incontra il sottosegretario Iannone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758523445-0-aeroporto-trasporti-infrastrutture-miceli-incontra-il-sottosegretario-iannone.jpg

Infrastrutture, trasporti e sviluppo del territorio: sono questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto a Roma tra Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Trapani, e il sottosegretario ai Trasporti, il senatore Antonio Iannone.

 

«È stato un confronto cordiale e costruttivo – ha dichiarato Miceli – sulle grandi questioni legate alla mobilità, alle infrastrutture e ai trasporti, leve decisive per lo sviluppo del nostro territorio».

 

Al centro del colloquio, l’aeroporto di Trapani-Birgi. «Non è solo un volano turistico ed economico – ha sottolineato Miceli – ma anche uno strumento di coesione sociale. Garantire collegamenti aerei stabili e accessibili significa assicurare diritti di mobilità, opportunità di lavoro e qualità della vita per l’intera comunità trapanese». In quest’ottica, Miceli ha ribadito il valore di misure come l’abolizione dell’addizionale comunale, che dovrebbe rendere lo scalo più competitivo.

 

Si è parlato anche di trasporto ferroviario e del potenziamento della rete, con riferimento ai progetti già avviati dalla Regione Siciliana. «È necessario un impegno condiviso anche a livello nazionale – ha detto – per migliorare i collegamenti e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini».

 

All’incontro ha partecipato anche il senatore Raoul Russo, eletto nel collegio trapanese, che – secondo Miceli – «ha confermato ancora una volta grande attenzione verso le istanze del territorio e le dinamiche del tessuto economico e sociale».

 

«Questo dialogo – ha concluso Miceli – rappresenta un passo importante verso una visione di sviluppo integrato, in cui infrastrutture moderne e trasporti efficienti possano garantire crescita, competitività e inclusione per la nostra provincia».









