Aeroporto, trasporti, infrastrutture. Miceli incontra il sottosegretario Iannone

22/09/2025 10:00:00

Infrastrutture, trasporti e sviluppo del territorio: sono questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto a Roma tra Maurizio Miceli, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Trapani, e il sottosegretario ai Trasporti, il senatore Antonio Iannone.

«È stato un confronto cordiale e costruttivo – ha dichiarato Miceli – sulle grandi questioni legate alla mobilità, alle infrastrutture e ai trasporti, leve decisive per lo sviluppo del nostro territorio».

Al centro del colloquio, l’aeroporto di Trapani-Birgi. «Non è solo un volano turistico ed economico – ha sottolineato Miceli – ma anche uno strumento di coesione sociale. Garantire collegamenti aerei stabili e accessibili significa assicurare diritti di mobilità, opportunità di lavoro e qualità della vita per l’intera comunità trapanese». In quest’ottica, Miceli ha ribadito il valore di misure come l’abolizione dell’addizionale comunale, che dovrebbe rendere lo scalo più competitivo.

Si è parlato anche di trasporto ferroviario e del potenziamento della rete, con riferimento ai progetti già avviati dalla Regione Siciliana. «È necessario un impegno condiviso anche a livello nazionale – ha detto – per migliorare i collegamenti e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini».

All’incontro ha partecipato anche il senatore Raoul Russo, eletto nel collegio trapanese, che – secondo Miceli – «ha confermato ancora una volta grande attenzione verso le istanze del territorio e le dinamiche del tessuto economico e sociale».

«Questo dialogo – ha concluso Miceli – rappresenta un passo importante verso una visione di sviluppo integrato, in cui infrastrutture moderne e trasporti efficienti possano garantire crescita, competitività e inclusione per la nostra provincia».



