Politica

» Vivavoce
22/09/2025 13:00:00

Campo (M5S): “Agricoltura ferma per Sammartino. Schifani pensa solo alle poltrone”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/campo-m5s-agricoltura-ferma-per-sammartino-schifani-pensa-solo-alle-poltrone-450.jpg

“Per un anno l'agricoltura siciliana è stata messa in stand by per tenere caldo il posto a Sammartino che da lunedì tornerà in sella nonostante il processo a suo carico ancora in corso. Mentre il riordino dei consorzi di bonifica resta ancora un miraggio e l'agricoltura annaspa, tra siccità, esondazioni per dighe che non funzionano a dovere, virosi e altre emergenze, nelle sale dei bottoni di Palazzo d'Orleans, l'imperativo categorico resta sempre lo stesso: prima le poltrone, poi i siciliani, come le nomine della sanità e quelle più recenti dei posti di sottogoverno, che hanno premiato tanti figli, parenti e amici di..., hanno ulteriormente dimostrato. E tutto a discapito degli interessi degli agricoltori e dei piccoli imprenditori che del gioco delle poltrone e dei miseri interessi di bottega di Schifani e compagni finiscono per fare sempre le spese”.

 


Lo afferma Stefania Campo, vicepresidente della commissione Attività produttive dell'Ars.
“Con un tempismo ottimo - continua Campo - il cambio di guardia arriva a ridosso delle variazioni di bilancio, in maniera tale che dopo il 'commissariamento' Barbagallo, Sammartino potrà gestire le risorse economiche a disposizione a suo piacimento. Vedremo quale slancio Sammartino, che finora ha manovrato le fila dietro le quinte, riuscirà a dare alla nostra agricoltura boccheggiante e alle questioni eternamente aperte, come Corfilac e gli altri enti dipendenti dalla Regione con gravi problemi di stabilizzazione del personale. Di certo c'è che altrove gli assessori imputati si dimettono o vengono allontanati, da noi succede il contrario, gli conservano il posto fisso, e la cosa triste è che per questo nessuno ormai si indigna più. E intanto la Sicilia muore”









