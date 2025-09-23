Sezioni
Cronaca
23/09/2025 08:51:00

Castelvetrano. Preso a bottigliate in strada. Grave un uomo, fermato l'aggressore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758610411-0-castelvetrano-preso-a-bottigliate-in-strada-grave-un-uomo-fermato-l-aggressore.jpg

È stato colpito con delle bottiglie di vetro alla gola e al torace, nel cuore della notte, durante la fiera della Tagliata, a Castelvetrano. Un uomo di 40 anni, S.A., originario di Castelvetrano, è rimasto gravemente ferito ed è stato operato d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele II. Per l’aggressione, un pregiudicato castelvetranese è stato denunciato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

 

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo denunciato – in evidente stato di alterazione alcolica – stava lanciando bottiglie di vetro contro i passanti nella zona delle giostre, mettendo in pericolo chi si trovava nei dintorni. S.A., presente sul posto, avrebbe tentato di fermarlo, richiamandolo al rispetto delle persone presenti. Una semplice osservazione che ha però scatenato la furia dell’aggressore.

 

La reazione è stata violenta e spropositata: il pregiudicato ha afferrato una bottiglia e ha colpito ripetutamente il 40enne, ferendolo in modo grave. Il ferito è stato subito soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in reparto, ma non in pericolo di vita.

 

L’aggressore, che ha precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri e denunciato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto.



