Maltempo. Allerta gialla in Sicilia. Scuole chiuse ad Alcamo, strade allagate a Trapani

Giornata di maltempo per la Sicilia occidentale e per tutta la provincia di Trapani, oggi, mercoledì 24 Settembre. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla, valida per tutta l’isola, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono attesi temporali, forti raffiche di vento, locali grandinate e possibili allagamenti.

Già nelle prime ore del mattino si sono registrati i primi temporali in Sicilia Occidentale. A Trapani, già nelle prime ore del mattino, si sono registrate le prime criticità: via Marsala risulta parzialmente allagata, come spesso accade in occasione di rovesci intensi. La situazione è seguita dalle squadre comunali e dalla protezione civile.

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha disposto per precauzione la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre a ville, cimiteri e impianti sportivi comunali.

«È in corso un peggioramento delle condizioni meteo – ha spiegato il sindaco – per cui abbiamo deciso di chiudere tutte le strutture comunali. Invito a prestare la massima attenzione, evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua e alle zone a rischio allagamento. Alla guida usate massima prudenza e limitate gli spostamenti non necessari. Fate attenzione alla possibile caduta di rami o alberi. La situazione sarà monitorata costantemente dalla nostra protezione civile».

Il bollettino meteo prevede per oggi a Trapani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre nel pomeriggio è previsto un miglioramento. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 27°C, con venti tesi provenienti da sud e mare mosso. Le precipitazioni previste sono pari a 2 mm nelle prossime ore.

Il maltempo dovrebbe concedere una tregua già nel tardo pomeriggio, ma resta l’invito alla prudenza per tutta la giornata di oggi.



