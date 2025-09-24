Sezioni
Economia

Aeroporto di Trapani
24/09/2025 21:01:00

Ryanair torna a Birgi, Torrente: "Giornata storica per la provincia di Trapani"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/ryanair-torna-a-birgi-torrente-giornata-storica-per-la-provincia-di-trapani-450.jpg

“Oggi è una giornata storica per la provincia di Trapani: Ryanair riapre la base presso l’aeroporto di Trapani, portando nuove e più numerose tratte nazionali e internazionali e un investimento di centinaia di milioni di euro sul territorio. Un passo decisivo che significa lavoro, economia e turismo”.

Con queste parole Paolo Torrente, componente del consiglio di amministrazione di Airgest, ha commentato il ritorno della compagnia irlandese a Birgi, a dieci anni dalla chiusura della base.

 

Secondo Torrente, il traguardo raggiunto è il frutto “di un lavoro lungo e lungimirante, portato avanti grazie all’impegno del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricó e tutto il governo regionale, del presidente di Airgest Salvatore Ombra, del Consiglio di Amministrazione e della dirigenza aeroportuale”.

 

Torrente ha sottolineato inoltre l’importanza dell’operazione anche in termini di sviluppo locale: “Sono orgoglioso di aver contribuito a creare questa opportunità che proietta la nostra provincia verso nuovi orizzonti turistici, generando posti di lavoro diretti e nell’indotto e rendendoci una meta sempre più appetibile anche per i mercati internazionali. La nostra strategia politica, basata su visione e concretezza, torna così a ricadere positivamente sul territorio, generando ricchezza e migliorando la qualità della vita”.

 

Infine, non è mancato un ringraziamento speciale: “Un ringraziamento speciale va all’assessore Aricó per aver ascoltato le istanze del territorio e degli operatori del settore, e al presidente Ombra per aver puntato così in alto, verso traguardi persino oltre le nuvole”.









