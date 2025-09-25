A Trapani la giornata formativa su BIM e Digital Twin per il patrimonio pubblico

25/09/2025 14:58:00

Il 26 settembre, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà a Trapani un'importante giornata formativa dedicata a BIM (Building Information Modeling) e Digital Twin, strumenti innovativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.

L'incontro, organizzato dalla Fondazione Nova Civitas in collaborazione con il Comitato BIM2025Sicilia e 4Days, si terrà presso la Sala Convegni della Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, in Via Garibaldi 95.

Durante l'evento, esperti del settore approfondiranno come queste tecnologie digitali possano contribuire a una gestione più efficiente e sostenibile delle infrastrutture pubbliche, ottimizzando risorse e migliorando la manutenzione. Un focus particolare sarà riservato agli aspetti normativi, con l'obbligo di utilizzo del BIM per gli appalti pubblici, introdotto dal nuovo Codice degli Appalti, e le implicazioni per le amministrazioni locali. Moderato da Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, l'evento vedrà la partecipazione di Cristian Barutta, Marco Lotti, Franco Rebecchi e Ludovico Gippetto, esperti di BIM e digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. L'ingresso è gratuito, ma la registrazione è obbligatoria all'indirizzo email segreteria@bim2025sicilia.it . Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



