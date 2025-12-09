Partanna, in chiesa Madre il presepe di Giuseppe Barresi 

09/12/2025 22:00:00

Argilla, legno e cartapesta: sono questi i materiali con cui il giovane artista Giuseppe Barresi ha realizzato – ad eccezione del Bambinello – le statue del presepe monumentale inaugurato, lunedì 8 dicembre, nella Chiesa Madre di Partanna.

L’opera è ambientata in uno scenario che richiama la Sicilia antica, con i suoi colori e le sue atmosfere. Al centro della scena, Maria e Giuseppe vegliano sul Bambinello, riscaldato dal fiato del bue e dell’asinello. Sulla sinistra compaiono i tre Magi, simbolo dell’umanità in cammino dai tre continenti allora conosciuti, con i loro doni: oro, incenso e mirra, segni della regalità, divinità e umanità di Cristo.

Il presepe mette in scena l’adorazione dei Magi secondo la tradizione iconografica, ma ne sottolinea anche il significato spirituale più profondo. «Questa pagina evangelica non racconta soltanto l’arrivo dei Magi — spiega il parroco della Matrice, don Antonino Gucciardi — ma ne svela l’essenza: essi rappresentano l’umanità in cammino, guidata dal desiderio e dalla ricerca del senso, orientata dalla luce. La loro adorazione davanti al Bambino mostra che la vera sapienza si misura nella capacità di riconoscere, chinarsi e offrire ciò che si ha per diventare ciò a cui si è chiamati».

Campobello, acceso l'albero di Natale a "Erbe Bianche"

È stato acceso ieri l’albero di Natale in contrada Erbe Bianche, a Campobello di Mazara, nell’ambito del progetto “La carità è festa, Elisa vive”, promosso dall’Unità pastorale insieme alla Pro Loco e con il patrocinio del Comune. Un momento molto partecipato, frutto di un percorso comunitario che negli ultimi anni ha rafforzato legami e iniziative di solidarietà nella zona.

«Uno stile di carità che punta alle relazioni, uno sguardo attento al territorio che – come ci ricorda il nostro Vescovo Angelo nella Lettera pastorale – orienta al dono», ha spiegato l’animatrice Caritas Rossella Leone.

L’azione pastorale nel quartiere è ormai radicata: gli animatori della carità, con il parroco don Nicola Patti, hanno avviato per le strade un primo annuncio semplice e rivolto soprattutto ai bambini, che ha portato frutti concreti nelle famiglie. Alcuni ragazzi hanno ricevuto il Battesimo, altri hanno interpretato i Santi nell’altare di San Giuseppe allestito dalla Pro Loco, con cui si è creato un autentico sodalizio. Dalla contrada, inoltre, Lina Parrino ha preso parte al Giubileo dei poveri a Roma.

Nei giorni precedenti l’evento, famiglie e aziende della zona hanno collaborato attivamente ai lavori per l’allestimento. «Ci siamo ritrovati parte di una grande famiglia: ognuno ha messo il proprio contributo perché questo momento, tanto atteso, potesse realizzarsi», ha aggiunto ancora Rossella Leone.

A poche ore dall’accensione dell’albero, don James Nderito Ndirangu e gli animatori della carità hanno visitato alcune famiglie per la tradizionale benedizione delle case. Commossa la testimonianza dell’ex maestra Antonia Stallone, che prima dell’accensione ha ricordato i tempi in cui insegnava nelle baracche del quartiere nel periodo post-terremoto, una memoria viva che ha emozionato i presenti.



