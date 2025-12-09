Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
09/12/2025 15:05:00

EricèNatale al via: oltre 100 schiaccianoci tedeschi inaugurano il borgo dei presepi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/ericenatale-al-via-oltre-100-schiaccianoci-tedeschi-inaugurano-il-borgo-dei-presepi-450.jpg

Una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon delle manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht inaugura "EricèNatale - Il borgo dei presepi", che fino al 6 gennaio anima il centro storico di Erice con un programma che intreccia tradizione presepiale siciliana e cultura nordeuropea. 

Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel hanno scelto Erice per donare permanentemente al Comune la loro collezione di opere lignee, mai esposta prima in Sicilia. Tra i pezzi, le serie complete dedicate al "Mago di Oz", personaggi storici come Napoleone e Carlo Magno, e carillon meccanici che animano scene natalizie. L'esposizione è distribuita tra Palazzo Comunale e la Sala Blu del Polo Museale A. Cordici. 

Tre itinerari guidano residenti e visitatori tra vie medievali, chiese e grotte naturali che ospitano oltre 30 presepi artigianali, dai tradizionali napoletani e siciliani ai contemporanei. La novità dell'anno è il Concorso "Presepe Sportivo" al Palazzo Sales: cinque installazioni raccontano la Natività attraverso lo sport, festeggiando la proclamazione di Erice a Città Europea dello Sport 2027. Il programma prevede mercatini artigianali, djset e concerti in Piazza della Loggia, al Teatro Gebel Hamed e alla Cappella di Casa Santa Sales, laboratori creativi alla Casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano. Le frazioni partecipano con iniziative proprie: Villa Mokarta lancia il Concorso "Balcone Illuminato" (8-31 dicembre), Contrada Pegno ospita "Vivi il Presepe" (19-22 dicembre), Napola propone "Donare Rende Felici" (20 e 21 dicembre). 

Il Capodanno ericino si conclude con Kawabonga, il party internazionale che transformerà Piazza della Loggia in una pista da ballo con dj set, scenografie spettacolari e fuochi d'artificio. Restano aperti il Polo Museale "A. Cordici", il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese. 

Info point a Porta Trapani e Piazza della Loggia. EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de "I Borghi più belli d'Italia" e della Funierice.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola