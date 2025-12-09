EricèNatale al via: oltre 100 schiaccianoci tedeschi inaugurano il borgo dei presepi

09/12/2025 15:05:00

Una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon delle manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht inaugura "EricèNatale - Il borgo dei presepi", che fino al 6 gennaio anima il centro storico di Erice con un programma che intreccia tradizione presepiale siciliana e cultura nordeuropea.

Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel hanno scelto Erice per donare permanentemente al Comune la loro collezione di opere lignee, mai esposta prima in Sicilia. Tra i pezzi, le serie complete dedicate al "Mago di Oz", personaggi storici come Napoleone e Carlo Magno, e carillon meccanici che animano scene natalizie. L'esposizione è distribuita tra Palazzo Comunale e la Sala Blu del Polo Museale A. Cordici.

Tre itinerari guidano residenti e visitatori tra vie medievali, chiese e grotte naturali che ospitano oltre 30 presepi artigianali, dai tradizionali napoletani e siciliani ai contemporanei. La novità dell'anno è il Concorso "Presepe Sportivo" al Palazzo Sales: cinque installazioni raccontano la Natività attraverso lo sport, festeggiando la proclamazione di Erice a Città Europea dello Sport 2027. Il programma prevede mercatini artigianali, djset e concerti in Piazza della Loggia, al Teatro Gebel Hamed e alla Cappella di Casa Santa Sales, laboratori creativi alla Casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano. Le frazioni partecipano con iniziative proprie: Villa Mokarta lancia il Concorso "Balcone Illuminato" (8-31 dicembre), Contrada Pegno ospita "Vivi il Presepe" (19-22 dicembre), Napola propone "Donare Rende Felici" (20 e 21 dicembre).

Il Capodanno ericino si conclude con Kawabonga, il party internazionale che transformerà Piazza della Loggia in una pista da ballo con dj set, scenografie spettacolari e fuochi d'artificio. Restano aperti il Polo Museale "A. Cordici", il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese.

Info point a Porta Trapani e Piazza della Loggia. EricèNatale - Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de "I Borghi più belli d'Italia" e della Funierice.



