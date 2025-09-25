Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
25/09/2025 10:54:00

Sicilia, Schifani annuncia: “Disavanzo azzerato, conti in ordine e 3 miliardi di avanzo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758790566-0-sicilia-schifani-annuncia-disavanzo-azzerato-conti-in-ordine-e-3-miliardi-di-avanzo.jpg

La Regione siciliana archivia anni di disavanzo e torna a parlare di bilancio in attivo. Nel 2019 il buco nei conti aveva superato i 7,4 miliardi di euro. Oggi, dopo l’ultimo riaccertamento, gli uffici certificano un avanzo di amministrazione di circa 3 miliardi.

Un risultato che il presidente Renato Schifani ha voluto presentare in conferenza stampa, affiancato dall’assessore al Bilancio Alessandro Dagnino, dal suo predecessore Marco Falcone (oggi eurodeputato) e dallo staff tecnico dell’assessorato all’Economia.

Da “Regione canaglia” a “virtuosa”

«La prossima manovra sarà espansiva – ha detto Schifani –. Oggi è una giornata importante per i siciliani». Un messaggio chiaro: la stagione dei tagli è finita, ora si apre quella degli investimenti.

Dei 3 miliardi di avanzo, circa 900 milioni saranno usati per ripianare il disavanzo ancora in essere, mentre 2,1 miliardi resteranno a disposizione delle prossime manovre finanziarie per nuove spese e investimenti.

Più entrate e “pulizia” nei conti

Il risanamento è frutto sia di politiche di rigore sia di una crescita delle entrate. Nel solo 2024 la Regione ha incassato 2,2 miliardi in più rispetto all’anno precedente:

  • 1,1 miliardi dall’Irpef
  • 466 milioni dall’Ires
  • nuove entrate da Iva, bollo auto, imposta di registro e di bollo.

A incidere, anche i fondi del Pnrr e i bonus edilizi che hanno generato un forte gettito. Ma la svolta è arrivata con una massiccia “operazione di pulizia” del bilancio. «Abbiamo disinnescato tante bombe potenziali – ha spiegato il ragioniere generale Ignazio Tozzo –. Oggi i conti sono più veritieri e ci consentono di guardare alla crescita senza pericoli nascosti».

I rating internazionali premiano la Sicilia

Il nuovo corso è stato riconosciuto anche dalle agenzie internazionali:

  • Fitch ha confermato il rating “BBB” con outlook stabile;
  • S&P ha alzato il giudizio da “BBB” a “BBB+”;
  • Moody’s ha confermato “Baa3” migliorando l’outlook da stabile a positivo.

L’aspetto politico

Schifani ha sottolineato il rapporto con Roma: «Ho sempre dialogato con il governo nazionale da pari a pari, non con il cappello in mano. La mia maggioranza è coesa e questo risultato ne è la prova».

Presentazione Rendiconto 2024 Regione Siciliana by Redazione Tp24 









