Dolori, traumi o cure dentistiche? Fisiomedical a Erice segue il tuo percorso di salute

25/09/2025 08:00:00

Chi si rivolge a un centro sanitario cerca risposte chiare. C’è chi deve affrontare una riabilitazione dopo un intervento, chi convive con dolori persistenti, chi ha bisogno di cure odontoiatriche sicure o di programmi di prevenzione. A Erice (Casa Santa), lungo la strada provinciale che collega Trapani a Erice di fronte la stazione della funivia, il centro Fisiomedical è diventato negli anni un punto di riferimento grazie a un’offerta ampia e integrata.



Il centro nasce dall’intuizione del Prof.Claudio Marino, atleta, insegnante e allenatore di pallavolo, che ha trasformato la sua esperienza in un progetto capace di unire medicina, fisioterapia e sport. Con il sostegno della moglie e dei figli ha dato vita a una realtà che oggi mette insieme professionisti qualificati e servizi moderni, costruiti sulle necessità delle persone.



L’idrokinesiterapia è il target distintivo di Fisiomedical. Sfruttando le caratteristiche di una piscina riabilitativa con acqua riscaldata a 34 gradi, si eseguono percorsi riabilitativi e terapeutici insieme alle tecniche di trattamento fisioterapiche classiche.

Ci sono i percorsi ortopedici per il recupero dopo fratture o interventi, la rieducazione neurologica per chi soffre di patologie del sistema nervoso e i programmi per lo sportivo, pensati per tornare in attività dopo lesioni o sovraccarichi. Ogni trattamento è studiato per restituire funzionalità e benessere con terapie mirate e tecnologie dedicate.



Accanto alla fisioterapia, Fisiomedical offre un reparto odontoiatrico guidato dalla dottoressa Giorgia Marino, laureata con lode a Palermo e specializzata con un master di II livello all’Università di Siena in “Endodonzia e Odontoiatria restaurativa”. Lo studio è dotato di due unità operative e apparecchiature di nuova generazione: laser per la chirurgia, sistemi piezosurgery, radiografie con film ai fosfori a bassa esposizione, videocamere intraorali che aiutano a rendere più chiara la diagnosi e a coinvolgere il paziente. L’igiene è garantita da sistemi certificati che assicurano acqua sterile e controllata.



A completare l’offerta c’è un ampio ventaglio di attività motorie e corsi che sfruttano la piscina riabilitativa e gli spazi dedicati al movimento. Fisiomedical propone corsi per gestanti, programmi di acquaticità neonatale e mamma-baby, oltre al nuoto per bambini dai 3 ai 6 anni. Per gli adulti sono attivi corsi di acquatraining e acquasoft, ginnastica dolce, funzionale e correttiva, oltre alla ginnastica medica. Attività pensate per chi vuole prendersi cura del proprio corpo, mantenere o recuperare mobilità, affrontare dolori e rigidità con metodi dolci e sicuri, sempre sotto la guida di istruttori e specialisti qualificati.



“Ogni paziente ha una storia unica – spiega la Dott.ssa Marino –. Per questo ascolto e personalizzazione sono al centro del nostro lavoro, sia nei percorsi fisioterapici che in quelli odontoiatrici. La tecnologia è importante, ma ha valore solo se usata per rispondere ai bisogni reali delle persone.”



Per info su Fisiomedical: tel. 0923 871069 – email: info@fisiomedicalgroup.it - sito: https://fisiomedicalgroup.it/



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



