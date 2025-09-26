Gommone si capovolge a San Vito, paura per quattro turisti svedesi

26/09/2025 10:41:00

Attimi di paura ieri mattina a San Vito Lo Capo, dove un gommone con quattro turisti a bordo si è capovolto nello specchio d’acqua antistante la località di Punta Levante, a pochi metri dalla scogliera.

L’allarme è scattato intorno alle 11 del 25 settembre, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani è arrivata una segnalazione tramite il numero d’emergenza 1530, che indicava la presenza di un natante rovesciato vicino alla costa.

La Guardia Costiera è intervenuta con l’unità navale GC B36 e una pattuglia via terra della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo. Fortunatamente, i quattro turisti – tutti di nazionalità svedese – sono riusciti a raggiungere la scogliera con difficoltà, a causa delle cattive condizioni del mare e della forte risacca.

I passeggeri hanno riportato diverse escoriazioni agli arti, tanto da rendersi necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per le prime cure.

Secondo una prima ricostruzione, il gommone – preso a noleggio da parte dei turisti – è stato condotto da una persona che non conosceva bene la zona, finendo per urtare un basso fondale e ribaltarsi a causa delle condizioni marine avverse. L’imbarcazione si trovava infatti in un punto particolarmente critico, noto per la risacca e i fondali bassi.

Il personale della Guardia Costiera ha inoltre recuperato due serbatoi pieni di carburante, per evitare potenziali forme di inquinamento marino.

Le operazioni di recupero del natante, che ha subito danni allo scafo, verranno effettuate nei prossimi giorni a cura del proprietario dell’imbarcazione, appena le condizioni meteo-marine lo consentiranno. La zona resterà monitorata dalla Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo.



