Cronaca
26/09/2025 10:41:00

Gommone si capovolge a San Vito, paura per quattro turisti svedesi

Attimi di paura ieri mattina a San Vito Lo Capo, dove un gommone con quattro turisti a bordo si è capovolto nello specchio d’acqua antistante la località di Punta Levante, a pochi metri dalla scogliera.

 

La Guardia Costiera è intervenuta con l’unità navale GC B36 e una pattuglia via terra della Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo. Fortunatamente, i quattro turisti – tutti di nazionalità svedese – sono riusciti a raggiungere la scogliera con difficoltà, a causa delle cattive condizioni del mare e della forte risacca.

Il personale della Guardia Costiera ha inoltre recuperato due serbatoi pieni di carburante, per evitare potenziali forme di inquinamento marino.

Le operazioni di recupero del natante, che ha subito danni allo scafo, verranno effettuate nei prossimi giorni a cura del proprietario dell’imbarcazione, appena le condizioni meteo-marine lo consentiranno. La zona resterà monitorata dalla Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo.



