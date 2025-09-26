Rapito a Vittoria il figlio di un commerciante

26/09/2025 12:16:00

A Vittoria, nel Ragusano, un ragazzo di 17 anni è stato rapito nel cuore del rione Forcone. La vittima, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo, è stata prelevata da due uomini incappucciati arrivati a bordo di una Panda nera.

Secondo le testimonianze, i rapitori hanno chiamato il giovane per nome, specificando agli altri ragazzi presenti che il loro obiettivo era soltanto lui. Dopo averlo caricato in auto, sono fuggiti, scortati da una seconda Panda bianca. Da allora del giovane non si hanno più notizie.

Il sequestro

L’azione si è consumata intorno alle 21.30. Prima di allontanarsi, i rapitori hanno sottratto il cellulare del ragazzo e lo hanno lasciato a terra, probabilmente per evitare che fosse localizzato. Le due auto sono state viste dirigersi verso la zona di Pedalino.

La polizia, subito intervenuta, ha avviato interrogatori tra i presenti e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le ricerche si stanno concentrando in un’ampia area della provincia. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

L'allarme del sindaco

Il sequestro ha spinto il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, a convocare una giunta straordinaria per chiedere un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «Da anni chiediamo maggiore sicurezza – ha dichiarato – e non possiamo continuare a essere ignorati. Questo episodio ci riporta indietro di trent’anni, ai tempi del sequestro del notaio Garrasi e, ancora prima, al dopoguerra con il caso di Alfredino Fuschi. La modalità con cui è avvenuto, in piena piazza e davanti a testimoni, desta enorme preoccupazione. L’auspicio è che il ragazzo possa essere presto liberato e riabbracciare la sua famiglia». Le indagini proseguono senza sosta. Intanto, la comunità di Vittoria resta col fiato sospeso.



