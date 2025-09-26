Sezioni
Cittadinanza

» Diritti
26/09/2025 22:00:00

Trapani: l'Anffas incontra il presidente Quinci sull'assistenza nelle scuole

Il 25 settembre Anffas ha incontrato il presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Salvatore Quinci, per affrontare un tema cruciale: l’assistenza specialistica alla comunicazione e all’autonomia negli istituti superiori della provincia.

 

Nel corso dell’incontro, il presidente Quinci ha confermato che il servizio è stato attivato regolarmente fin dal primo giorno di scuola e che viene garantito con tutte le ore previste nei verbali P.E.I. (Piani Educativi Individualizzati). Una rassicurazione importante per famiglie e studenti, che possono contare sulla continuità di un supporto essenziale per l’inclusione scolastica.

 

Quinci ha inoltre annunciato la sua intenzione di promuovere un coordinamento provinciale con sindaci e attori istituzionali per avviare un confronto sulla riforma della disabilità, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. L’obiettivo è costruire un percorso di progettazione e cooperazione tra enti capace di erogare servizi di qualità, mettendo sempre al centro la persona, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU.

