Trapani: l'Anffas incontra il presidente Quinci sull'assistenza nelle scuole

26/09/2025 22:00:00

Il 25 settembre Anffas ha incontrato il presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Salvatore Quinci, per affrontare un tema cruciale: l’assistenza specialistica alla comunicazione e all’autonomia negli istituti superiori della provincia.

Nel corso dell’incontro, il presidente Quinci ha confermato che il servizio è stato attivato regolarmente fin dal primo giorno di scuola e che viene garantito con tutte le ore previste nei verbali P.E.I. (Piani Educativi Individualizzati). Una rassicurazione importante per famiglie e studenti, che possono contare sulla continuità di un supporto essenziale per l’inclusione scolastica.

Quinci ha inoltre annunciato la sua intenzione di promuovere un coordinamento provinciale con sindaci e attori istituzionali per avviare un confronto sulla riforma della disabilità, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. L’obiettivo è costruire un percorso di progettazione e cooperazione tra enti capace di erogare servizi di qualità, mettendo sempre al centro la persona, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU.

Non meno rilevante l'impegno del presidente a farsi portavoce della stessa iniziativa anche a livello regionale, coinvolgendo gli altri presidenti dei Consorzi delle province siciliane.




