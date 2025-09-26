Sezioni
Cultura

» Sociale
26/09/2025 10:41:00

“Figli di sta terra”, inclusione e tradizione in scena a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/figli-di-sta-terra-inclusione-e-tradizione-in-scena-a-marsala-450.jpg

"Figli di sta terra" è stato lo spettacolo allestito, ieri sera, dai ragazzi di Anffas Marsala insieme al gruppo folkloristico i Burgisi.


Balli, canti, detti popolari, la contraddanza. Una serata che ha celebrato la condivisione e  il talento delle persone con disabilità.
I passi di danza, a volte incerti e a volte energici, hanno raccontato meglio di qualsiasi parola la bellezza della diversità. Il ritmo ha unito mani e sguardi, abbattendo muri invisibili e accendendo emozioni autentiche. 
Il gruppo folkloristico de i Burgisi, con i suoi costumi colorati e la tradizione che racconta Marsala ha saputo aprirsi con naturalezza accogliendo i ballerini speciali.
È stato un incontro di anime.


“Figli di sta terra” non è stato soltanto un evento, è esempio di come si pratica lo stare insieme nelle difficoltà e diversità.
Sul palco, i costumi tradizionali del gruppo folkloristico si sono intrecciati con i sorrisi e l’entusiasmo dei ballerini speciali, dando vita a uno spettacolo che ha saputo coinvolgere il pubblico non solo sul piano artistico, ma anche umano. Non più distanze, ma un’unica comunità che ha scelto di celebrare la diversità come valore.
L’iniziativa  ha mostrato quanto l’arte e la musica possano diventare strumenti di condivisione e crescita collettiva. Applausi hanno accompagnato i momenti più intensi, sottolineando la forza di un messaggio chiaro: l’inclusione non è un gesto straordinario, ma un modo naturale di vivere la comunità.
Durante la serata è stato ricordato Antonio Di Pietra, uno dei ragazzi con disabilità, scomparso qualche mese fa.
“Figli di sta terra” si è così confermato non solo come un evento culturale, ma come un’occasione di riflessione e partecipazione, capace di lasciare un segno profondo in chi vi ha preso parte.


Soddisfatta la presidente Annamaria Casano: “E’ stato un momento di gioia, questi ragazzi per me sono casa, sono famiglia, vederli sorridere e essere contenti per questa nuova esperienza è impegno per ancora fare di più e meglio. Ringrazio tutti i ragazzi del servizio civile per il loro costante ”.
Presente l’assessore Pino Lombardo che, visibilmente commosso, ha ringraziato i ragazzi per le vere emozioni che hanno donato: “Mi farò portavoce di questa bellissima realtà”.
L’evento si è svolto al Circolo velico di Marsala, il presidente Andrea Baiata ha sposato l’iniziativa: “Saremo sempre accanto alle persone con disabilità e all’Anffas.  E’ straordinario quello che fate e noi non possiamo che appoggiarvi. Camminiamo insieme”.









