Trapani Beer Fest 2025: tre giorni di musica, birra e tradizione siciliana

26/09/2025 10:09:00

Trapani si prepara ad accogliere la terza edizione del Trapani Beer Fest, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. Per un intero weekend, Piazza Vittorio Emanuele diventerà il palcoscenico di un grande villaggio della birra, animato da stand gastronomici, degustazioni e spettacoli dal vivo.

Il festival celebra non solo le migliori produzioni brassicole italiane, ma anche l’identità culinaria della Sicilia. Tra gli stand sarà infatti possibile assaporare lo street food più autentico, abbinato alle birre artigianali proposte dai mastri birrai. Un’occasione ideale per chi vuole vivere un’esperienza completa, magari fermandosi a pernottare in uno dei numerosi b&b Trapani, situati a pochi passi dal centro storico.

Sul fronte musicale, il programma prevede oltre dodici ore al giorno di intrattenimento, con band e artisti locali che si alterneranno sul palco allestito nella piazza. I concerti si affiancheranno a talk e incontri dedicati alla cultura della birra, per offrire ai visitatori non solo divertimento ma anche approfondimenti.

A organizzare l’evento è l’associazione Nerd Attack, già conosciuta per il Trapani Comix, con il patrocinio del Comune di Trapani e la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. Dopo le oltre 30.000 presenze dello scorso anno, le aspettative per il 2025 sono altissime.

Il Trapani Beer Fest si inserisce nel ricco calendario di eventi a Trapani, rendendo la città una meta sempre più attrattiva per chi sceglie di trascorrere qualche giorno in autunno. E tra un concerto e una degustazione, non può mancare una tappa in uno dei rinomati ristoranti Trapani, dove i sapori del mare e della tradizione locale completano l’esperienza.



