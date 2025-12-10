Domenica di swing a Marsala: gli Hulabop incantano il Sollima

10/12/2025 13:00:00

Una domenica di musica raffinata e atmosfera vintage ha conquistato il pubblico del Teatro Sollima di Marsala. Gli Hulabop Live Orkestra hanno illuminato la XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven con un concerto che ha confermato il prestigio della rassegna e il ruolo ormai centrale della città nel panorama musicale siciliano.

Il trio vocale – Giuliana Pantaleo, Alessandra Signorino e Maria Luisa Pala – ha sfoggiato un’eleganza interpretativa capace di catturare sin dalle prime note di Mr Sandman, omaggio alle radici della vocal harmony anni ’50. La presenza discreta ma essenziale della chitarra di Giuseppe Gambino ha completato un equilibrio sonoro maturo e curatissimo.

La scaletta ha attraversato epoche e generi: da Tico Tico di Zequinha de Abreu ai classici swing Sway e Side by Side, fino alla raffinatezza di Moon River, impreziosita dal flauto di Pala. Non sono mancate le rivisitazioni vintage di brani pop contemporanei – All about that bass, Heart of glass, Walk like an Egyptian – che hanno messo in luce la capacità degli Hulabop di coniugare tradizione e modernità. Energia pura per Boogie Woogie Bugle Boy e We love to be bop, mentre Parole Parole e Ma l’amore no hanno reso un omaggio sentito alla grande canzone italiana. Gran finale natalizio con Silent Night e White Christmas, accolti da un lungo applauso.

«Una delle eccellenze siciliane»

Al termine dell’esibizione, il presidente dell’Accademia Beethoven, Cav. Giuseppe Lo Cicero, ha definito gli Hulabop «una delle eccellenze più autentiche del panorama artistico siciliano», ricordando il ruolo fondamentale degli enti pubblici che sostengono la programmazione culturale dell’associazione: dalle stagioni concertistiche del Sollima ai Capodanni del Teatro Impero, fino ai progetti nelle scuole.

Lo Cicero ha poi annunciato l’attesissimo Concerto di Capodanno, in programma il 3 gennaio 2026 al Teatro Impero: «Sarà una delle serate più entusiasmanti mai proposte in città. I posti più richiesti stanno per esaurirsi». Sul palco saliranno 55 Maestri, due cantanti, un direttore d’orchestra e un corpo di ballo in abiti d’epoca. Biglietti a partire da 10 euro, più prevendita, su Tickettando.

Ultimo appuntamento: Pierpaolo Petta al Sollima

La XXV Stagione Concertistica vivrà il suo ultimo appuntamento domenica 21 dicembre alle ore 18, con il concerto di Pierpaolo Petta, tra i fisarmonicisti più stimati al mondo, accompagnato dall’Orchestra Sicelides Musae diretta dal Maestro Gioacchino Zimmardi. Il biglietto, dal costo di 20 euro, rappresenta uno degli eventi musicali più attesi del calendario culturale marsalese.



