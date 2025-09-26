Rosalia D’Alì: “Con il ritorno di Ryanair a Birgi nuove opportunità di crescita turistica"

26/09/2025 11:20:00

La presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì ha accolto con soddisfazione il ritorno della compagnia irlandese Ryanair all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. “Non possiamo che essere molto soddisfatti. È un risultato molto significativo per lo scalo trapanese e per tutto il territorio. Un plauso va al Governo regionale e alla società di gestione Airgest che insieme hanno lavorato per consentire le nuove opportunità di collegamento aereo e quindi di sviluppo economico e turistico per la Sicilia occidentale”.

Il Distretto Turistico continuerà a fare la propria parte a sostegno del settore. “Da tempo lavoriamo nella promozione della destinazione turistica West of Sicily con l’obiettivo di rendere l’offerta appetibile in ogni periodo dell’anno con campagne mirate proprio nei territori collegati direttamente con gli aeroporti di Birgi e di Palermo e continueremo il lavoro congiunto per valorizzare ulteriormente la destinazione grazie anche a queste nuove opportunità che da gennaio si apriranno con le nuove rotte nazionali ed europee”.

Infine Rosalia D’Alì ha concluso: “Ci auguriamo che la presenza del centro di addestramento degli F35 nello scalo, annunciata nelle scorse settimane e che dovrebbe essere operativa dall’inizio del prossimo anno, non ostacoli lo sviluppo di questo percorso ma sia un valore aggiunto. Il lavoro di promozione della destinazione turistica ha un orizzonte temporale a medio e lungo termine e va svolto con la partecipazione e il sostegno di tutti gli attori coinvolti”.







