27 Settembre: show e fischi per Netanyahu all'Onu, appelli per Flotilla

E' il 27 Settembre. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Netanyahu ha parlato all’assemblea generale dell’Onu. Ha detto che a Gaza non c’è genocidio né carestia, che uno Stato palestinese non può nascere, che «la missione continua».

• Prima che Netanyahu iniziasse il suo discorso all’Onu, decine di delegati hanno lasciato l’aula. Mentre parlava, fuori dal Palazzo di Vetro migliaia di persone sfilavano contro la guerra

• L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari: è sospettato di aver ricevuto soldi dalla famiglia di Andrea Sempio per insabbiare le indagini sul suo coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi

• Anche Mattarella ha chiesto alla Flotilla di fermarsi e di consegnare gli aiuti umanitari a Cipro. Loro hanno risposto che continueranno a navigare verso Gaza



• Al-Sharaa è il primo leader siriano a partecipare ad una assemblea generale dell’Onu dal 1967. Si è fatto intervistare dall’ex capo della Cia David Petraeus, che gli ha detto: «Sono stato io a mettere una taglia da dieci milioni di dollari sulla sua testa»

• Domani si vota per i nuovi governatori di Marche e Val d’Aosta. Il centrodestra è favorito in entrambe le regioni

• A Colico (Lecco) un elettricista rumeno di 37 anni è stato ucciso con un colpo di pistola. La sorella lo ha trovato morto nel magazzino dove teneva gli attrezzi

• La Nasa sta valutando il bombardamento atomico di un asteroide che nel 2032 potrebbe colpire la luna

• Starmer ha annunciato un piano per introdurre una carta d’identità digitale (la BritCard) che sarà necessaria per ottenere un lavoro e altri servizi

• La Guida suprema dell’Afghanistan, il talebano Haibatullah Akhunzada, vuole spegnere internet nel suo Paese

• Andrea Leombruni, che nel 2023 sparò all’orsa Amarena in Abruzzo, è stato rinviato a giudizio. È accusato di uccisione di animale, con l’aggravante della crudeltà

• Ai Japan Open Berrettini è stato sconfitto agli ottavi: Rudd lo ha battuto in due set (7-6 6-2). Oggi Sinner gioca agli Atp di Pechino contro Atmane, non prima delle 9 italiane

• Nanni Moretti ha appeso all’ingresso del suo cinema a Roma uno striscione con la scritta «Netanyahu criminale pazzo»

• Sono morti il cantante Christian (82 anni), l’ingegnere re dei microprocessori Pasquale Pistorio (89), il geografo svizzero Claude Raffestin (89), la ex pantera nera Assata Shakur (78), il premio Nobel per la fisica statunitense George Fitzgerald Smooth (80)



Titoli

Corriere della Sera: Bibi all’Onu, show e fischi

la Repubblica: Flotilla, l’appelli di Mattarella

La Stampa: Netanyahy all’Onu, l’aula si svuota tra i fischi

Il Sole 24 Ore: Dazi, Trump riapre la partita

Avvenire: Appelli da ascoltare

Il Messaggero: Flotilla, l’appello di Mattarella

Il Giornale: La Schlein scarica Mattarella

Qn: Il Colle: la Flotilla si fermi / Trattavi con gli attivisti

Il Fatto: Uno sparo nel vuoto

Libero: Si affondano da soli

La Verità: La Flotilla sperona Mattarella / Ma chi è a bordo rischia 12 anni

Il Mattino: L’appello di Mattarella alla Flotilla

il Quotidiano del Sud: Trattativa disperata per fermare la Flotilla

il manifesto: La flotta continua

Domani: Il mondo al contrario di Netanyahu / «Una vergogna i “sì” alla Palestina»



