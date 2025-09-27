Sezioni
Calcio

» CALCIO A 5
27/09/2025 08:42:00

Futsal: è tempo di derby, torna la sfida Marsala-Mazara oggi alle 16 al Palasport SanCarlo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/futsal-e-tempo-di-derby-torna-la-sfida-marsala-mazara-oggi-alle-16-al-palasport-sancarlo-450.jpg

Tutto pronto per il grande appuntamento di Coppa Divisione, oggi, venerdì 27 settembre, alle ore 16 il Palasport San Carlo di via degli Atleti a Marsala ospiterà la seconda gara del triangolare per le due formazioni trapanesi, il derby tra Marsala Futsal 2012 e Futsal Mazara. Un incontro che promette scintille non solo per l’importanza della posta in palio, ma anche per il significato simbolico della sfida. Dopo due anni, le due squadre si ritrovano faccia a faccia, stavolta in Serie A2, e il clima tra i tifosi azzurri e gialloblù è già rovente. Il Marsala, guidato da Mister Rafa Torrejon e dal presidente Paolo Tumbarello, punta dritto alla vittoria, con l’obiettivo di proseguire il percorso in Coppa nel segno della continuità rispetto alla scorsa stagione. A scaldare l’atmosfera ci pensano le prime dichiarazioni pre-partita. 

"Come ogni derby sarà una partita bella, dichiara il capocannoniere dei lilibetani nella passata stagione Israel Caro Barroso. Non importa che sia Coppa Divisione, si gioca sempre per vincere. Mi sento bene, anche se manca ancora un po’ per raggiungere la forma piena. Sto seguendo un lavoro atletico che sento mi ha fatto migliorare rispetto allo scorso anno. Il Mazara è una squadra di qualità, ha fatto bene in Serie A nella passata stagione. Siamo pronti a combattere sul campo per vincere". 

Sulla stessa linea Matteo De Bartoli, uno dei giovani cresciuti nel vivaio marsalese che ha mostrato grandi progressi nella scorsa stagione: "Ci aspetta una gara spettacolare. Mister Torrejon ci sta preparando al meglio, ci chiede il 100% perché lo scorso anno abbiamo fatto bene in Coppa. Affronteremo una squadra attrezzata, ma non abbiamo paura, giocheremo tutte le nostre carte. Finora i test sono stati positivi, il gruppo è affiatato. Siamo pronti per una sola cosa: vincere.

Questi i giocatori convocati per il match:

  • Portieri: Nicolas Cosenza, Simone Vallarelli;
  • Giocatori di movimento: Nicolas Valenti, Israel Barroso, Nikolas Sanalitro, Mattia Noto, Matteo Cazzin, Jorge Tendero, Angel Bardan, Alessandro Patti (C), Matteo De Bartoli, Pietro Bonafede;
  • Allenatore: Mister Rafa Torrejon.

A dirigere la gara sarà una terna tutta siciliana:

  • Arbitro 1: Emmanuele Nazareno Di Gregorio (sezione di Catania);
  • Arbitro 2: Michele Corrado Schillaci (sezione di Enna);
  • Cronometrista: Sebastian Colletta (sezione di Trapani).









