27/09/2025 00:00:00

"Eccomi qui": il nuovo singolo di Antonio Agnello è un inno all'autenticità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/eccomi-qui-il-nuovo-singolo-di-antonio-agnello-e-un-inno-all-autenticita-450.jpg

Un invito a togliersi la maschera, a guardarsi allo specchio senza filtri e ad accettare le proprie fragilità come parte essenziale della vita. È questo il messaggio di “Eccomi qui”, il nuovo singolo di Antonio Agnello, cantautore e polistrumentista siciliano, disponibile da oggi – 25 settembre – su tutte le piattaforme musicali.

Il brano nasce come inno all’autenticità e al coraggio di essere sé stessi, senza paura di mostrarsi nella propria verità. «Non bisogna smarrirsi quando la vita ci mette davanti a una realtà inattesa, ma restare presenti, esserci», racconta Agnello. Nel ritornello emerge con forza un monito chiaro: “Vivere per sopravvivere è come vivere senza vivere”, un invito a non rinunciare mai ai propri sogni, a ritrovare l’amore e a cercare pace nella libertà.

 

Un sound rock dalle radici retro

Dopo anni di ricerca musicale e di intensa attività live, Antonio Agnello torna con un brano introspettivo, dal carattere rock e dall’impronta sonora volutamente retrò. Le atmosfere richiamano gli anni delle grandi sperimentazioni, pur mantenendo un linguaggio originale e un approccio intimista, in cui l’acustico diventa il filo conduttore.

 

Il videoclip: mashere e verità tra le strade di Palermo

“Eccomi qui” è accompagnato da un videoclip firmato Recraft Studio, diretto da Raffaele Pullara, con la partecipazione dello stesso Agnello e dell’artista Ginevra Gilli. Il video, in uscita il prossimo 4 ottobre, è ambientato tra interni soffusi e le strade storiche di Palermo. Al centro della narrazione, le maschere come metafora delle barriere emotive che ci impediscono di vivere davvero. La scena finale, con la “partita a scacchi della vita”, diventa simbolo di scelte, errori e speranze da non abbandonare mai.

 

Un nuovo album in arrivo

Il singolo rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio: Antonio Agnello è infatti al lavoro su un nuovo album, un progetto ricco di contenuti e di sperimentazioni sonore che promette nuove riflessioni e prospettive di ascolto. Chitarrista, compositore e cantautore, Agnello si è formato tra conservatorio e palchi romani, sperimentando dalla musica etnica allo swing fino alla canzone d’autore. Con il precedente progetto Vecchia Biro (2017) ha portato in giro per l’Italia il tour “A tu per tour”.

Con “Eccomi qui”, l’artista inaugura una nuova fase della sua carriera, segnata da una maturità artistica che affonda le radici nella ricerca di autenticità e nella voglia di raccontarsi senza filtri.

 

 









