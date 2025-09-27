Trapani, auto fuori strada sulla Statale 113: paura per una coppia

27/09/2025 10:21:00

Attimi di paura ieri mattina lungo la Strada Statale 113, nei pressi della Motorizzazione Civile di Trapani, dove un’auto è finita fuori strada durante una manovra di sorpasso.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che dopo aver sbandato è terminato all’interno di una proprietà privata adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato violento e ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso. Per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. Ma lo spavento è stato forte anche per il marito, che viaggiava al suo fianco: poco dopo l’incidente ha accusato un malore ed è stato necessario l’arrivo di una seconda ambulanza che lo ha portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Gli agenti della Polizia Locale di Trapani, già presenti sul luogo, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.



