Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native
27/09/2025 10:00:00

Tecnologia d’ufficio senza pensieri: il noleggio multifunzioni di Vitaggio S.R.L.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/tecnologia-d-ufficio-senza-pensieri-il-noleggio-multifunzioni-di-vitaggio-s-r-l-450.jpg

Gestire al meglio i flussi documentali e le esigenze tecnologiche è diventato fondamentale per aziende e studi professionali, che sempre più spesso cercano soluzioni flessibili, senza dover immobilizzare capitali importanti. In questo scenario, il noleggio di multifunzioni, stampanti, fotocopiatrici e personal computer rappresenta una risposta concreta per chi vuole ottimizzare tempi e costi.


Dallo studio legale che stampa quotidianamente fascicoli al giovane imprenditore che ha bisogno di strumenti aggiornati per avviare la sua attività, fino alla media impresa che deve coordinare più uffici: le esigenze cambiano, ma il filo conduttore resta lo stesso. Serve tecnologia affidabile, con assistenza immediata e la possibilità di rinnovare facilmente le apparecchiature quando diventano obsolete.


A Marsala, in piazza Paolo Borsellino 10, opera Vitaggio S.R.L., concessionaria Gold Partner DEVELOP, Partner Brother e Partner CEI Systems, che da anni accompagna imprese e professionisti nella gestione dell’office automation. L’azienda propone formule di noleggio e vendita pensate per ridurre i costi fino al 30%, grazie a un processo di ottimizzazione che combina hardware, software e soluzioni finanziarie su misura.


Non si ha solo un vantaggio economico: i contratti di noleggio includono assistenza tecnica reale, installazione di dispositivi affidabili e la certezza di avere sempre un partner disponibile, prima e dopo la sottoscrizione. Un approccio che piace soprattutto a chi lavora in smart working o deve affrontare carichi di lavoro variabili, perché consente di avere sempre macchine efficienti e aggiornate senza sorprese di spesa.


Vitaggio offre multifunzioni e stampanti nuove di ultima generazione, ma anche apparecchi rigenerati e garantiti come nuovi, in un’ottica di sostenibilità che guarda al riuso e alla riduzione degli sprechi. Accanto a questi dispositivi, è possibile noleggiare anche personal computer e display digitali luminosi, strumenti sempre più apprezzati da start-up e aziende che puntano sulla flessibilità e sulla promozione del proprio brand con soluzioni moderne e visibili.

Per informazioni e consulenze personalizzate: info@vitaggio.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret