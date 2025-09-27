Sezioni
Sport

» Pallamano
27/09/2025 11:15:00

L'Handball Erice strapazza le serbe e "vede" la qualificazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/l-handball-erice-strapazza-le-serbe-e-vede-la-qualificazione-450.jpg

Vittoria e qualificazione al terzo turno della Europe Cup ipotecata per l'Handball Erice che annienta 46-25 le serbe del Zeleznicar Indija nella prima sfida del doppio confronto europeo.

Le Arpie hanno cominciato l'incontro a tutta, portandosi subito avanti di 3 gol con le reti di Dalla Crode. Severin e Do Nascimento. Quindi, vanno 9-5 prima di raggiungere il 18-9 che mette in discesa la partita, grazie anche ad un'ottima prova difensiva che limita le azioni delle avversarie. Quindi, al termine del primo tempo il tabellone indica 21-14 per l'Handball Erice che appare in controllo dell'incontro.

Erice comincia molto bene il secondo tempo con tanta intensità e un ritmo alto che porta le Arpie prima sul +10 e poi sul +13, fino a raggiungere i 16 gol di scarto. A questo punto, il rischio era l'abbassamento della concentrazione, ma ci pensa il coach Cabeza Gutierrez e caricare ancora le due ragazze con un time-out che consente di restare sul "pezzo".

Alla fine è 45-26 e la gara di ritorno, in programma domenica sempre al PalaCardella, con ogni probabilità sancirà la qualificazione al terzo turno della Europe Cup, eguagliando già il miglior risultato di sempre nella competizione delle ericine.

"E' stata una partita molto veloce - è stato il commento dell'allenatore Cristina Cabeza Gutierrez -. Sono soddisfatta della prestazione della squadra: stiamo crescendo poco a poco e stiamo raggiungendo il nostro miglior standard di rendimento. Ho distribuito il minutaggio, e questo per me è importante. Domenica prossima naturalmente affronteremo i 60 minuti con grande rispetto per l’avversario, cercando di offrire un’altra prestazione positiva"









