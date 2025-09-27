ASE Sicilia accoglie con entusiamo il ritorno della base Ryanair a Trapani

27/09/2025 13:00:00

ASE Sicilia, l’associazione degli affitti brevi più rappresentativa in Sicilia con 130 associati e 590 posti letto, ha accolto con grande soddisfazione l’apertura della base Trapani-Marsala della compagnia aerea irlandese Ryanair. L’associazione ha voluto ringraziare il Presidente dell’Airgest, Salvatore Ombra, e il suo team per il lavoro svolto e il risultato straordinario raggiunto.

“Questa nuova apertura rappresenta un’importante opportunità per la promozione turistica del territorio,” ha commentato il Presidente di ASE Sicilia, Fabio Alba. “Il nostro obiettivo è intercettare i flussi turistici generati dalle nuove rotte e lavorare alla destagionalizzazione dell’offerta.”

Alba ha sottolineato come il comparto turistico marsalese soffra attualmente di uno squilibrio tra l’offerta di posti letto e il numero di turisti che effettivamente pernottano in città. “I dati parlano chiaro – ha spiegato –: luglio e agosto registrano il massimo afflusso, mentre negli altri mesi le presenze calano drasticamente. A Marsala ci sono 14 strutture alberghiere, 98 strutture extralberghiere e 750 affitti brevi registrati all’Osservatorio Turistico Regionale. È evidente che i costi dei servizi vanno sostenuti tutto l’anno, mentre i flussi turistici si concentrano solo in pochi mesi.”

Per questo motivo, ASE Sicilia intende avviare un percorso di collaborazione con le associazioni del comparto turistico locale. Già dal prossimo mese, infatti, saranno organizzati incontri per la stesura di un programma condiviso di sviluppo turistico da proporre ai candidati delle prossime elezioni amministrative.

“Mi rendo già disponibile a fornire consulenza tecnica al nuovo Sindaco e mettere a disposizione le mie competenze in ambito di destination management,” ha concluso Alba, evidenziando l’importanza di una gestione professionale e condivisa del turismo per migliorare la qualità dei servizi offerti e attrarre un numero sempre maggiore di visitatori.



