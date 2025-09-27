"Che fine hanno fatto i 21 milioni per il nuovo ospedale di Alcamo?"

27/09/2025 18:02:00

«Che fine hanno fatto i 21 milioni di euro per il nuovo ospedale di Alcamo? e questo finanziamento sarà sufficiente? Anni di annunci e promesse che non trovano mai concretezza. Intanto, all’ospedale San Vito e Santo Spirito mancano spazi, mancano parcheggi, il pronto soccorso è privo persino della camera calda e i cittadini continuano a curarsi in una struttura vecchia e inadeguata».

Lo afferma la deputata regionale trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui tempi di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Alcamo.

«Abbiamo aspramente criticato la rete ospedaliera del Governo Schifani, e fino all’ultimo – dice Ciminnisi – abbiamo chiesto modifiche che tenessero conto delle specificità territoriali, ad esempio per Castelvetrano e l’area del Belìce; ma il Governo ha tirato dritto, ignorando le criticità da noi indicate. Si può anche ridisegnare la rete sanitaria sulla carta ma se poi gli ospedali e i presidi sono adeguati, il diritto alla salute dei siciliani rimane solo una promessa incompiuta».

«Il progetto del nuovo ospedale di Alcamo sulla carta c’è, l’area è stata individuata e una parte del finanziamento è già disponibile – conclude Ciminnisi –. Ma dopo anni di attesa, per quanto tempo ancora i 21 milioni disponibili resteranno congelati nel limbo delle promesse non mantenute, in attesa dei necessari finanziamenti aggiuntivi? Che priorità ha questo progetto nel piano pluriennale dell’ASP di Trapani? È un'opera che abbiamo sentito declamare ad ogni campagna elettorale, ora ci aspettiamo che il Governo regionale chiarisca se le risorse economiche disponibili sono a rischio, se ne sono state individuate di ulteriori e quando verranno mai avviati i lavori».



