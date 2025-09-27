Sezioni
27/09/2025 18:02:00

"Che fine hanno fatto i 21 milioni per il nuovo ospedale di Alcamo?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/che-fine-hanno-fatto-i-21-milioni-per-il-nuovo-ospedale-di-alcamo-450.jpg

«Che fine hanno fatto i 21 milioni di euro per il nuovo ospedale di Alcamo? e questo finanziamento sarà sufficiente? Anni di annunci e promesse che non trovano mai concretezza. Intanto, all’ospedale San Vito e Santo Spirito mancano spazi, mancano parcheggi, il pronto soccorso è privo persino della camera calda e i cittadini continuano a curarsi in una struttura vecchia e inadeguata».

 

Lo afferma la deputata regionale trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui tempi di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Alcamo.

 

«Abbiamo aspramente criticato la rete ospedaliera del Governo Schifani, e fino all’ultimo – dice Ciminnisi – abbiamo chiesto modifiche che tenessero conto delle specificità territoriali, ad esempio per Castelvetrano e l’area del Belìce; ma il Governo ha tirato dritto, ignorando le criticità da noi indicate. Si può anche ridisegnare la rete sanitaria sulla carta ma se poi gli ospedali e i presidi sono adeguati, il diritto alla salute dei siciliani rimane solo una promessa incompiuta».

 

«Il progetto del nuovo ospedale di Alcamo sulla carta c’è, l’area è stata individuata e una parte del finanziamento è già disponibile – conclude Ciminnisi –. Ma dopo anni di attesa, per quanto tempo ancora i 21 milioni disponibili resteranno congelati nel limbo delle promesse non mantenute, in attesa dei necessari finanziamenti aggiuntivi? Che priorità ha questo progetto nel piano pluriennale dell’ASP di Trapani? È un'opera che abbiamo sentito declamare ad ogni campagna elettorale, ora ci aspettiamo che il Governo regionale chiarisca se le risorse economiche disponibili sono a rischio, se ne sono state individuate di ulteriori e quando verranno mai avviati i lavori».

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

