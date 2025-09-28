Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/09/2025 11:18:00

Terrore in un ospedale siciliano. Precipita ascensore, ferita una donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/terrore-in-un-ospedale-siciliano-precipita-ascensore-ferita-una-donna-450.jpg

Sfiorata la tragedia all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un ascensore è precipitato improvvisamente dal terzo piano fino al livello -1: dentro c’era una dipendente dell’Asp, una portantina, che stava raggiungendo il blocco operatorio. L’impatto le ha provocato seri traumi agli arti inferiori.

 

L’allarme è scattato intorno alle 14, quando i colleghi hanno sentito le sue grida arrivare dal vano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarla dalla cabina deformata. La donna è stata affidata ai medici del pronto soccorso e sottoposta a esami: secondo quanto trapela, avrebbe riportato fratture alle gambe.

 

Le prime verifiche tecniche puntano sul cedimento o l’allentamento di uno dei cavi come possibile causa dell’incidente. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica e verificare lo stato di manutenzione dell’impianto.
 









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret