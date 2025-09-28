Incidente stradale sulla Palermo Agrigento, muore un motociclista

28/09/2025 14:36:00

Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare.

Nello scontro, che ha coinvolto una moto Honda e due automobili, ha perso la vita Salvatore La Barbera, 51 anni, residente a Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista, i carabinieri e gli operatori dell’Anas, impegnati sia nei soccorsi sia nella gestione della viabilità.

Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. L’impatto è avvenuto lungo uno svincolo inaugurato pochi anni fa, in prossimità di una nota sala ricevimenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per i rilievi, provocando rallentamenti e disagi al traffico.

La dinamica è adesso al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno stabilire le responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente.



