Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
28/09/2025 14:36:00

Incidente stradale sulla Palermo Agrigento, muore un motociclista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/incidente-stradale-sulla-palermo-agrigento-muore-un-motociclista-450.jpg

Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Villabate e Misilmeri, all’altezza di Portella di Mare.

Nello scontro, che ha coinvolto una moto Honda e due automobili, ha perso la vita Salvatore La Barbera, 51 anni, residente a Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista, i carabinieri e gli operatori dell’Anas, impegnati sia nei soccorsi sia nella gestione della viabilità.

Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. L’impatto è avvenuto lungo uno svincolo inaugurato pochi anni fa, in prossimità di una nota sala ricevimenti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per i rilievi, provocando rallentamenti e disagi al traffico.

La dinamica è adesso al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno stabilire le responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret