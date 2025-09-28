Sezioni
28/09/2025 10:03:00

Si chiude oggi la Festa dell’Unità provinciale del PD a Gibellina: libri, dibattiti e ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2025/si-chiude-oggi-la-festa-dell-unita-provinciale-del-pd-a-gibellina-libri-dibattiti-e-450.jpg

Ultima giornata oggi, domenica 28 settembre, per la Festa dell’Unità provinciale del Partito Democratico, che si è svolta negli spazi del Baglio Di Stefano, a Gibellina. Dopo tre giorni di incontri, dibattiti, musica e momenti culturali, la kermesse si chiude con un programma denso di appuntamenti che intrecciano politica, attualità e cultura.

La giornata si apre alle 11:30 con la presentazione del libro “I miei sette padri” di Adelmo Cervi, dialogando con l’autore la presidente provinciale del PD, Valentina Villabuona.

Alle 17:00, spazio alla memoria politica con Camillo Oddo e il suo libro “Sempre dalla stessa parte”, presentato da Vito Manca, direttore di Socialtp.it.

Alle 18:00 il talk “Il valore della bellezza. L’arte e la cultura come strumenti di crescita e democrazia”, moderato dal giornalista Max Firreri (Ansa), ha visto confrontarsi parlamentari, amministratori e protagonisti del mondo culturale: Valentina Chinnici, Giovanna Iacono, Nico Stumpo, i sindaci Salvatore Sutera (Gibellina), Carlo Ferreri (Santa Ninfa), Francesco Li Vigni (Partanna), il vicepresidente del Libero Consorzio di Trapani Ernesto Raccagna e Andrea Cusumano, direttore artistico di Gibellina, città proclamata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Alle 20:00 spazio all’attualità internazionale con l’intervista dal titolo “Dal Medio Oriente all’Europa: costruire pace e sicurezza”. Protagonista il deputato Peppe Provenzano, con un collegamento con la Global Sumud Flottilla e l’intervento del consigliere regionale lombardo Paolo Romano. L’intervista è s curata dal direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo.

Gran finale alle 21:00 con il comizio di chiusura, affidato a Valeria Battaglia (segretaria provinciale PD Trapani), Anthony Barbagallo (segretario regionale PD Sicilia) e Nico Stumpo (deputato alla Camera).

La Festa dell’Unità di Gibellina, che vede la partecipazione di esponenti nazionali, regionali e locali del Partito Democratico, si conferma  un momento di confronto politico e culturale, con uno sguardo ampio che ha spaziato dalla memoria storica alla situazione internazionale, senza dimenticare le prospettive di sviluppo del territorio trapanese.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

