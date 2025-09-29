Al Memorial Mazzali l'Alcamo Basket Woman sconfitta di misura nel finale dal Ragusa

29/09/2025 13:00:00

Si chiude con una sconfitta di misura il Memorial Paola Mazzali per la Sicily by Car Alcamo Basket, superata 58-53 dalla Passalacqua Ragusa nell’ultima giornata del quadrangolare. Le ragazze di coach Ferrara chiudono così all’ultimo posto del torneo, ma il bilancio resta positivo: la manifestazione ha offerto la possibilità di confrontarsi con dirette avversarie di campionato e di accumulare minuti preziosi in vista dell’esordio ufficiale.

La gara è stata intensa e combattuta sin dal primo possesso. Ragusa ha imposto il ritmo iniziale (16-10 al primo parziale), ma Alcamo ha reagito nel secondo quarto, trascinata dai canestri di Hadjin e Nikolic, andando al riposo lungo avanti di due (28-30). L’equilibrio è proseguito anche al rientro dagli spogliatoi (46-45 al 30’), prima che la maggiore lucidità delle iblee nel finale indirizzasse il risultato.

Alcamo, comunque, esce dal torneo con segnali incoraggianti, confermando la crescita del gruppo e la capacità di tenere testa a squadre che potrà ritrovare anche in una fase successiva della stagione. Per gli appassionati di storia cestistica, quella di ieri è stata l’ennesima sfida tra due club che non si affrontavano in campionato dalla stagione 2010-11 di Serie A2. I derby delle ultime due settimane hanno interrotto un’assenza lunga 14 anni, riportando in primo piano un classico del basket siciliano.

"La squadra è sicuramente in crescita - dichiara nel dopo partita la capitana Anna Caliendo. Siamo un gruppo nuovo, con giocatrici che non si conoscevano prima di quest'anno. Nessuno ha mai giocato con nessuna quindi ci voleva tempo per amalgamarsi e trovare un'identità. Oggi probabilmente è arrivata la prima risposta positiva: abbiamo recuperato un brutto parziale di dieci a zero, siamo rimaste unite, abbiamo difeso, abbiamo trovato una difesa compatta. E piano piano abbiamo recuperato creando anche un gioco di squadra in attacco. Per questo sono molto contenta per la crescita del gruppo e sono sicura che lavorando su quello che ci è mancato dall'inizio dell'anno, arriveremo a trovare le soluzioni più giuste. Questo torneo, le prime amichevoli, il lavoro della prossima settimana dovranno averci preparato alla prima partita di campionato".

Tabellino: Passalacqua Ragusa vs Sicily by Car Alcamo Basket 58-53

Parziali: 16-10, 28-30, 46-45, 58-53.

Score Sicily by Car Alcamo: Verano 8, Vella 6, Hadjin 15, Nikolic 9, Thiam 4, Caliendo 2, Mitreva 5, Schena 4, Tempia, Sarni. All.: Ferrara.



