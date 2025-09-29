Sezioni
Istituzioni
29/09/2025 17:00:00

Mazara: il Procuratore Asaro in visita alla Capitaneria di Porto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759158002-0-mazara-il-procuratore-asaro-in-visita-alla-capitaneria-di-porto.jpg

Il Procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, ha visitato la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, accompagnato dai Magistrati Piscitello e Sebastiani. Un incontro che non è stato solo una visita formale, ma un'occasione per fare il punto sulle attività quotidiane della Guardia Costiera e sulle sue cruciali funzioni nel garantire la sicurezza e la legalità nel mare di competenza.

 

Ad accogliere il procuratore e i suoi collaboratori, il Capitano di Fregata Stefano Luciani, nuovo comandante della Capitaneria di Porto, che ha guidato la delegazione in un tour dei vari uffici e strutture. Un'occasione per approfondire le operazioni di polizia giudiziaria che la Guardia Costiera svolge ogni giorno, dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell'ambiente, passando per i controlli in ambito demaniale marittimo.

 

Il momento clou della visita è stato senza dubbio l'uscita in mare a bordo della motovedetta CP 2092, un'unità altamente specializzata nelle operazioni di polizia marittima. Qui, il Procuratore Asaro ha avuto modo di vedere da vicino le tecnologie avanzate utilizzate per il monitoraggio del mare e l'intervento tempestivo in caso di violazioni. Un’esperienza che ha permesso ai visitatori di apprezzare l'efficienza dell'organizzazione e l'impegno della Guardia Costiera nella protezione delle acque, con un forte accento sulla legalità.

 

Al termine della visita, il Capitano Luciani ha voluto omaggiare il Procuratore Asaro con un simbolo della Capitaneria, un emblema ufficiale, in segno di ricordo e apprezzamento. "Un lavoro fondamentale, svolto con grande professionalità", ha commentato il Procuratore, che ha poi lasciato un messaggio di vicinanza istituzionale firmando il Libro d'Onore del Comando. Un incontro che ha confermato, ancora una volta, il ruolo essenziale della Guardia Costiera nella lotta contro le violazioni in mare e nella protezione dell'ambiente marino, un impegno che la magistratura locale sostiene con crescente attenzione.



