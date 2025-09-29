Trapani: gli ex studenti della 5^A dell'ITC Calvino insieme a trent'anni dal diploma

29/09/2025 16:46:00

Una serata di ricordi e risate al ristorante Boca di Trapani: il ritrovo degli ex studenti della quinta A programmatori dell’ITC Calvino. Venerdì 26 settembre, una serata speciale si è svolta al ristorante Boca di Trapani, dove gli ex studenti e professori della classe quinta A programmatori dell’ITC Calvino, diplomati nel 1995, si sono ritrovati per condividere risate, emozioni e ricordi. Un incontro che, nonostante siano passati tanti anni, ha mantenuto intatto il calore di un legame che il tempo non ha mai intaccato.

Per i compagni di quella classe, infatti, sembra che il tempo si sia fermato agli anni spensierati della scuola. Sì, perché tra matrimoni, figli, cambiamenti di carriera e mille altri passi della vita, quello che rimane immutato è quel mix di forti personalità che li ha sempre uniti. Gli anni sono passati, ma la sintonia tra di loro è sempre la stessa, anzi forse più forte, come dimostrano i sorrisi e le battute che sono scivolate con la stessa naturalezza di un tempo, regalando una serata di autentico divertimento.

Il ritrovo, infatti, è stato l’occasione per ricordare insieme i giorni di scuola, con un’infinità di ricordi scanzonati e simpatiche prese in giro, alcune indirizzate anche ai professori presenti. Un’atmosfera informale, piena di affetto, che ha reso l’incontro ancora più speciale, quasi a voler recuperare quel legame che, anche se lontano nel tempo, è rimasto indelebile nel cuore di tutti.

Alla cena erano presenti numerosi ex studenti, tra cui Abate Gabriella, Battiata Salvatore, Cardillo Walter, Coppola Paola, Magro Katya, Miceli Gaspare, Romano Daniela, Morici Andrea, Samannà Sergio, Simonte Alessandro, Sammartano Gaspare, Serina Claudio, Scavone Nicolò, insieme alle professoresse Irene Daidone e Anna Maria De Blasi, e al professore Andrea Calamia, che non hanno fatto mancare la loro presenza, contribuendo a rendere la serata ancora più indimenticabile.

La serata al ristorante Boca non è stata solo un’occasione per ricordare il passato, ma anche un’opportunità per guardare al futuro, continuando a coltivare un’amicizia che ha superato le barriere del tempo e della distanza.



