Mazara, truffa sventata alle Poste: cliente salvato grazie alla prontezza dei dipendenti

29/09/2025 17:17:00

Un tentativo di truffa ai danni di un uomo residente a Mazara del Vallo è stato sventato grazie all’attenzione e alla professionalità del personale di Poste Italiane.

L’uomo era stato contattato telefonicamente da un presunto investitore che, con toni rassicuranti e false promesse di guadagni triplicati, lo aveva convinto a recarsi presso un ufficio postale per effettuare un bonifico. A supporto del raggiro, il truffatore aveva inviato anche immagini contraffatte che ritraevano alte cariche dello Stato.

Gli addetti dell’ufficio postale, però, hanno immediatamente notato l’anomalia della richiesta e, dopo aver effettuato le dovute verifiche, hanno bloccato l’operazione. L’intervento ha impedito che il cliente cadesse nella trappola e ha interrotto ulteriori tentativi di contatto da parte dei truffatori.

«La promessa di facili guadagni è un richiamo che può coinvolgere sia gli anziani che i giovani», ha spiegato Rudy Raniolo, responsabile Fraud Management Sicilia di Poste Italiane. «In caso di dubbi è sempre meglio fermarsi e rivolgersi ai nostri operatori, che sono formati per individuare eventuali comportamenti sospetti. Le segnalazioni restano lo strumento principale per prevenire i raggiri».

Poste Italiane ha avviato da tempo una serie di iniziative per rafforzare la sicurezza dei clienti, tra cui corsi di formazione antifrode per i dipendenti e la diffusione di un vademecum disponibile online e in 32 uffici postali con sala consulenza. L’opuscolo fornisce consigli pratici per riconoscere e difendersi da sms, mail o telefonate ingannevoli.

Ulteriori informazioni e strumenti utili per proteggersi dalle truffe sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale di Poste Italiane.



