Le banane Chiquita verranno coltivate in Sicilia

30/09/2025 11:01:00

Per la prima volta, le celebri banane Chiquita saranno coltivate anche in Italia. Succede in Sicilia, dove la multinazionale ha avviato un progetto sperimentale in collaborazione con la cooperativa agricola Alba Bio. Si comincia con la piantumazione di 20.000 piante biologiche, nei terreni tra Marsala e Campobello di Mazara. I primi frutti sono attesi per il 2026.

Un annuncio che segna una novità assoluta per l’agricoltura italiana, e che solleva anche qualche interrogativo.

Banane in Sicilia: opportunità o forzatura?

La scelta della Sicilia non è casuale: clima mite, disponibilità di terra agricola e un’agricoltura già vocata a colture subtropicali (come avocado, mango e papaya). Il progetto rientra in una più ampia tendenza che vede il Mediterraneo sempre più interessato da colture “esotiche”, favorite dal cambiamento climatico e dalle mutate esigenze del mercato.

Ma l’operazione non è priva di criticità. A partire dal modello produttivo. Ci si chiede se il territorio siciliano – già colpito da gravi crisi idriche – possa sostenere una coltura come la banana, che per natura richiede grandi quantità d’acqua. E se, ancora una volta, il rischio sia quello di affidare la trasformazione del territorio a logiche industriali esterne, anziché a una visione agricola condivisa e locale.

Un progetto sperimentale, ma con un marchio globale

Il progetto entrerà nel vivo a ottobre 2025. La produzione sarà inizialmente limitata, ma mira ad arrivare sugli scaffali nel 2026 con l’etichetta “prodotto italiano”. Un’etichetta che però andrà valutata con attenzione: se la coltivazione avviene in Sicilia, resta da capire quale sarà il reale impatto occupazionale e quale filiera verrà attivata attorno alla produzione.

Colture tropicali in crescita, ma a quale prezzo?

Negli ultimi anni l’agricoltura siciliana ha visto un progressivo aumento delle coltivazioni tropicali. Mango, avocado, passion fruit: prodotti che intercettano nuove domande di mercato, ma che pongono anche problemi di sostenibilità. Il caso delle banane Chiquita si inserisce in questa dinamica, e sarà da osservare con attenzione: può diventare un’occasione di rilancio per alcune aree marginali, oppure una semplice operazione di marketing agricolo a beneficio di un grande marchio internazionale.



