Mazara: 90 volontari raccolgono mille chili di rifiuti lungo la costa

30/09/2025 12:45:00

Domenica 28 settembre, Mazara del Vallo è stata teatro di una grande mobilitazione di cittadinanza attiva. L’evento, parte della campagna internazionale Sea & Rivers, è stato organizzato da Plastic Free Onlus con l’obiettivo di sensibilizzare e agire concretamente per la tutela di mari, fiumi e coste. L'iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 90 volontari, che si sono ritrovati sin dalle prime ore del mattino, presso Bocca Arena – Ponte Bianco Quarara, pronti a fare la differenza.

Coordinati dalla referente locale Maria Mori, i partecipanti hanno dato vita a una giornata di grande impegno e spirito civico. In poche ore, sono stati recuperati circa 90 sacchi di rifiuti, tra cui plastica, vetro e indifferenziata, per un totale di circa 800-1.000 kg di materiale raccolto. Questi numeri, significativi non solo per la quantità, ma anche per il messaggio di forte coesione e responsabilità ambientale che trasmettono, sono un chiaro segno di una comunità che non resta indifferente di fronte alla crescente problematica dell’inquinamento.

Il successo della giornata è stato anche il frutto della collaborazione con MINI, main sponsor dell’evento. Anche quest’anno, il marchio ha deciso di affiancare Plastic Free con il progetto "MINI for the Planet", sostenendo attivamente iniziative ecologiche su scala nazionale. Questo supporto è un'importante testimonianza di come aziende e cittadini possano unirsi per promuovere la tutela dell’ambiente, consolidando i valori della responsabilità sociale e della cittadinanza attiva.

La mobilitazione di Mazara del Vallo è solo uno dei tanti esempi di come la comunità siciliana stia rispondendo alla chiamata della natura, impegnandosi a contrastare l’incuria e l’inquinamento che minacciano il nostro patrimonio naturale. Grazie a iniziative come questa, infatti, il senso civico e la cura per l’ambiente diventano protagonisti, creando una rete di persone e realtà che lavorano insieme per un futuro più sostenibile.



