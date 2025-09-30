Erice, proteste a San Giuliano: “Bidoni davanti alle case e acqua che manca da mesi”
Parlano i residenti di via Cielo d’Alcamo, nel rione di San Giuliano ad Erice. La loro rabbia è rivolta alla gestione dei bidoni condominiali per la raccolta dei rifiuti, posizionati dal Comune lungo la strada senza una collocazione precisa e, a loro dire, senza le necessarie condizioni di sicurezza.
“Ogni palazzina ha cinque bidoni, ma nessuno ci ha detto dove sistemarli. Prima raccoglievamo con i contenitori piccoli e con il porta a porta. Adesso questi bidoni, col vento, si spostano e rischiano di colpire le auto. Stamattina due erano arrivati in mezzo alla strada”, raccontano i cittadini.
C’è anche un problema igienico: i bidoni sono sotto le finestre delle abitazioni. “Non è possibile dormire con la puzza della spazzatura e il rumore del vetro buttato di notte. Ci sono bambini che giocano vicino e se qualcuno ci butta fuoco, i bidoni sono sotto le nostre camere da letto”, aggiunge un residente.
Gli abitanti chiedono all’assessore PaoloGenco e al Comune di Erice di intervenire subito: “Basta scaricare su di noi la responsabilità. Non possiamo litigare ogni volta con chi viene da fuori a buttare i rifiuti. Serve un’area protetta, magari la piazzetta dietro le palazzine”.
Ma il malcontento non riguarda solo i rifiuti. Da settimane il quartiere soffre anche per la mancanza d’acqua. “Siamo rimasti senz’acqua per due mesi e mezzo. Abbiamo dovuto comprarla ogni quattro giorni, spendendo 30 euro a famiglia. È inaccettabile. Quando a Trapani si discuteva dei prelievi tra Misiliscemi e il Comune capoluogo, a pagare siamo stati noi”.
I cittadini riconoscono l’aiuto dei volontari che hanno portato autobotti, ma chiedono un piano stabile. “Non possiamo vivere nell’incertezza, senza acqua e con i bidoni davanti casa. Il sindaco e l’assessore vengano qui a rendersi conto della situazione, invece di lasciarci soli”.
Il rione, dicono, non vuole polemizzare, ma regole chiare e servizi essenziali: “Siamo cittadini anche noi, non possiamo essere trattati come un quartiere di serie B”.
Genco: “Nei paesi civili l’abbandono dei rifiuti non va bene”
Contattato da Tp24, l’assessore all’Ambiente del Comune di Erice Paolo Genco spiega: “Il motivo dei mastelli grandi è semplice: vogliamo incentivare la differenziata a San Giuliano, dove da tempo si nota parecchio abbandono di rifiuti, una pessima immagine vicino a una spiaggia turistica. Nei paesi civili l’abbandono dei rifiuti non va bene”.
Genco aggiunge: “Se in alcuni lotti non vogliono i bidoni grandi, siamo pronti a toglierli purché si faccia una differenziata corretta con i mastelli piccoli già forniti”.
Quanto al problema idrico, l’assessore precisa: “La riduzione non dipende da un passaggio di acqua a Trapani, ma da una crisi idrica regionale che ha ridotto del 50% le nostre riserve. Alcune vie, come all’otto 21, hanno sofferto di più. Invito i cittadini a contattare l’ufficio della rete idrica a Rigaletta, dove il dottor Tilotta può fornire le opportune informazioni”.
Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...
Parlano i residenti di via Cielo d’Alcamo, nel rione di San Giuliano ad Erice. La loro rabbia è rivolta alla gestione dei bidoni condominiali per la raccolta dei rifiuti, posizionati dal Comune lungo la strada senza una collocazione...
Negli ultimi anni la sicurezza informatica è diventata una priorità non solo per le aziende private, ma soprattutto per tutte le realtà che gestiscono infrastrutture critiche: energia, trasporti, sanità, servizi idrici....
Un sabato di “ordinaria follia” a Marsala, raccontato senza filtri dal regista e attore Massimo Pastore in un lungo post sui social che sta facendo discutere.Pastore descrive il centro storico, tra via Andrea D’Anna e via XI...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...