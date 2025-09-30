A Trapani la Scuola di Cultura Politica "Mosaici". Il primo incontro il 4 ottobre

30/09/2025 16:05:00

A Trapani nasce la scuola di cultura politica "Mosaici", ideata da un gruppo omonimo composto da Roberto Valenti, Debora Oddo, Riccardo Maltese e Mariangela Miceli. La scuola è strutturata in otto incontri, che si terranno di sabato, dalle 09:00 alle 13:00, con due ore di lezione frontale e due ore di laboratorio.

Le materie trattate sono diverse e pensate per offrire agli studenti stimoli riflessivi e strumenti di pensiero critico in ambito politico, con un approccio orientato all'applicazione concreta. Tra queste: Diritto Costituzionale - Diritto Amministrativo - Etica e Diritti Umani - Turismo - Comunicazione Politica - Urbanistica - Verde Urbano

- Cultura.

Le lezioni saranno tenute da relatori di spicco del panorama trapanese e non solo (scopriteli qui sotto). A supportare il gruppo Mosaici nell’organizzazione della scuola sono stati l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Trapani e la scuola teologica "Una casa per narrare". Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre 2025. Il primo incontro inaugurale si terrà il 4 ottobre 2025.

È possibile partecipare iscrivendosi al seguente a questo link .

SCUOLA DI CULTURA POLITICA

PROGRAMMA 2025-26

DIRITTO AMMINISTRATIVO (Sabato, 4 ottobre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Il Funzionamento della Macchina Amministrativa"

Relatore: Avv. Francesco Leone

Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio di Simulazione di un Consiglio Comunale

Relatore: Avv. Francesco Leone

Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani

DIRITTO COSTITUZIONALE (Sabato, 18 ottobre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00: "La Nostra Costituzione: I Primi 12 Articoli"

Relatore: Prof.ssa Maria Esmeralda Bucalo

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Storico: "La Sicilia Verso la Costituzione: Nella Sicilia Monarchica, lo Strano Caso di Trapani"

Relatore: Avv. Francesco Leone

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

ETICA E DIRITTI UMANI (Sabato, 8 novembre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00:

Relatore: Avv. Chiara Di Maria

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio

Relatore: Avv. Chiara Di Maria

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

DIRITTO DEL LAVORO: TRA SICUREZZA, IMPRESA E INNOVAZIONE (Sabato, 22 novembre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Diritto al Lavoro, Diritto alla Sicurezza"

Relatore: Dott. Francesco Vallone

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: Visita presso un’Azienda del Territorio

Sede: Erice Casa Santa (TP)

LA CURA DELLA BELLEZZA (Sabato, 6 dicembre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Beni Culturali Ecclesiastici, Icone di Bellezza e Luoghi da Abitare"

Relatore: Dott. Liborio Palmieri

Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani

Dalle 10:00 alle 11:00: "Sgesta: Un Parco Archeologico 'Contemporaneo'"

Relatore: Arch. Luigi Biondo

Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Itinerante per il Centro Storico di Trapani

Relatore: Arch. Vito Corte

Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani

AMBIENTE E VERDE URBANO: QUALITÀ DELLA VITA E RESILIENZA DELLE CITTÀ (Sabato, 20 dicembre 2025)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Verde Urbano: Tipologie, Funzioni, Gestione Funzionale e Gestione Conservativa, Nuovi Indirizzi"

Relatore: Prof. Arch. Francesco Maria Raimondo

Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani

Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: "Urban Green Lab: Innovazione e Rigenerazione Urbana"

Relatore: Dott. Agr. Filippo Salerno

Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani

TURISMO (Sabato, 10 gennaio 2026)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Turismo: Valore per Comunità Locale, Leva di Benessere Diffuso, di Sviluppo Economico, Sociale e Culturale"

Relatore: Dott. Paolo Salerno

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

Dalle 11:00 alle 13:00: "Turismo e Territorio"

Relatore: Dott. Paolo Salerno

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

COMUNICAZIONE (Sabato, 24 gennaio 2026)

Dalle 09:00 alle 11:00: "Dal Comizio al TikTok: La Comunicazione Politica nell'Era dei Social Media. Nuovi Linguaggi, Nuove Piazze, Nuove Forme Democratiche"

Relatore: Giornalista Rossana Titone

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)

Dalle 11:00 alle 13:00: "Strategie di Comunicazione Politica: Tra Leadership e Consenso"

Relatore: Giuseppe Sergi

Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)



