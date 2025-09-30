A Trapani la Scuola di Cultura Politica "Mosaici". Il primo incontro il 4 ottobre

A Trapani nasce la scuola di cultura politica "Mosaici", ideata da un gruppo omonimo composto da Roberto Valenti, Debora Oddo, Riccardo Maltese e Mariangela Miceli. La scuola è strutturata in otto incontri, che si terranno di sabato, dalle 09:00 alle 13:00, con due ore di lezione frontale e due ore di laboratorio.
Le materie trattate sono diverse e pensate per offrire agli studenti stimoli riflessivi e strumenti di pensiero critico in ambito politico, con un approccio orientato all'applicazione concreta. Tra queste: Diritto Costituzionale - Diritto Amministrativo - Etica e Diritti Umani - Turismo - Comunicazione Politica - Urbanistica - Verde Urbano
- Cultura.
Le lezioni saranno tenute da relatori di spicco del panorama trapanese e non solo (scopriteli qui sotto). A supportare il gruppo Mosaici nell’organizzazione della scuola sono stati l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Trapani e la scuola teologica "Una casa per narrare". Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre 2025. Il primo incontro inaugurale si terrà il 4 ottobre 2025.
È possibile partecipare iscrivendosi al seguente a questo link .
SCUOLA DI CULTURA POLITICA DIRITTO AMMINISTRATIVO (Sabato, 4 ottobre 2025)
PROGRAMMA 2025-26
Dalle 09:00 alle 11:00: "Il Funzionamento della Macchina Amministrativa"
Relatore: Avv. Francesco Leone
Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio di Simulazione di un Consiglio Comunale
Relatore: Avv. Francesco Leone
Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - TrapaniDIRITTO COSTITUZIONALE (Sabato, 18 ottobre 2025)
Dalle 09:00 alle 11:00: "La Nostra Costituzione: I Primi 12 Articoli"
Relatore: Prof.ssa Maria Esmeralda Bucalo
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Storico: "La Sicilia Verso la Costituzione: Nella Sicilia Monarchica, lo Strano Caso di Trapani"
Relatore: Avv. Francesco Leone
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)ETICA E DIRITTI UMANI (Sabato, 8 novembre 2025)
Dalle 09:00 alle 11:00:
Relatore: Avv. Chiara Di Maria
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio
Relatore: Avv. Chiara Di Maria
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)DIRITTO DEL LAVORO: TRA SICUREZZA, IMPRESA E INNOVAZIONE (Sabato, 22 novembre 2025)
Dalle 09:00 alle 11:00: "Diritto al Lavoro, Diritto alla Sicurezza"
Relatore: Dott. Francesco Vallone
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: Visita presso un’Azienda del Territorio
Sede: Erice Casa Santa (TP)LA CURA DELLA BELLEZZA (Sabato, 6 dicembre 2025)
Dalle 09:00 alle 11:00: "Beni Culturali Ecclesiastici, Icone di Bellezza e Luoghi da Abitare"
Relatore: Dott. Liborio Palmieri
Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani
Dalle 10:00 alle 11:00: "Sgesta: Un Parco Archeologico 'Contemporaneo'"
Relatore: Arch. Luigi Biondo
Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Itinerante per il Centro Storico di Trapani
Relatore: Arch. Vito Corte
Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - TrapaniAMBIENTE E VERDE URBANO: QUALITÀ DELLA VITA E RESILIENZA DELLE CITTÀ (Sabato, 20 dicembre 2025)
Dalle 09:00 alle 11:00: "Verde Urbano: Tipologie, Funzioni, Gestione Funzionale e Gestione Conservativa, Nuovi Indirizzi"
Relatore: Prof. Arch. Francesco Maria Raimondo
Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: "Urban Green Lab: Innovazione e Rigenerazione Urbana"
Relatore: Dott. Agr. Filippo Salerno
Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - TrapaniTURISMO (Sabato, 10 gennaio 2026)
Dalle 09:00 alle 11:00: "Turismo: Valore per Comunità Locale, Leva di Benessere Diffuso, di Sviluppo Economico, Sociale e Culturale"
Relatore: Dott. Paolo Salerno
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
Dalle 11:00 alle 13:00: "Turismo e Territorio"
Relatore: Dott. Paolo Salerno
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)COMUNICAZIONE (Sabato, 24 gennaio 2026)
Dalle 09:00 alle 11:00: "Dal Comizio al TikTok: La Comunicazione Politica nell'Era dei Social Media. Nuovi Linguaggi, Nuove Piazze, Nuove Forme Democratiche"
Relatore: Giornalista Rossana Titone
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
Dalle 11:00 alle 13:00: "Strategie di Comunicazione Politica: Tra Leadership e Consenso"
Relatore: Giuseppe Sergi
Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)