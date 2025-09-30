Sezioni
Cultura
30/09/2025 16:05:00

A Trapani la Scuola di Cultura Politica "Mosaici". Il primo incontro il 4 ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759241363-0-a-trapani-la-scuola-di-cultura-politica-mosaici-il-primo-incontro-il-4-ottobre.jpg

A Trapani nasce la scuola di cultura politica "Mosaici", ideata da un gruppo omonimo composto da Roberto Valenti, Debora Oddo, Riccardo Maltese e Mariangela Miceli. La scuola è strutturata in otto incontri, che si terranno di sabato, dalle 09:00 alle 13:00, con due ore di lezione frontale e due ore di laboratorio.

 

Le materie trattate sono diverse e pensate per offrire agli studenti stimoli riflessivi e strumenti di pensiero critico in ambito politico, con un approccio orientato all'applicazione concreta. Tra queste: Diritto Costituzionale - Diritto Amministrativo - Etica e Diritti Umani - Turismo - Comunicazione Politica - Urbanistica - Verde Urbano

- Cultura. 

 

Le lezioni saranno tenute da relatori di spicco del panorama trapanese e non solo (scopriteli qui sotto). A supportare il gruppo Mosaici nell’organizzazione della scuola sono stati l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Trapani e la scuola teologica "Una casa per narrare". Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre 2025. Il primo incontro inaugurale si terrà il 4 ottobre 2025.

 

È possibile partecipare iscrivendosi al seguente a questo link .

 

SCUOLA DI CULTURA POLITICA
PROGRAMMA 2025-26

  •  
  • DIRITTO AMMINISTRATIVO (Sabato, 4 ottobre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Il Funzionamento della Macchina Amministrativa"
    Relatore: Avv. Francesco Leone
    Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio di Simulazione di un Consiglio Comunale
    Relatore: Avv. Francesco Leone
    Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
  • DIRITTO COSTITUZIONALE (Sabato, 18 ottobre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "La Nostra Costituzione: I Primi 12 Articoli"
    Relatore: Prof.ssa Maria Esmeralda Bucalo
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Storico: "La Sicilia Verso la Costituzione: Nella Sicilia Monarchica, lo Strano Caso di Trapani"
    Relatore: Avv. Francesco Leone
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
  • ETICA E DIRITTI UMANI (Sabato, 8 novembre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00:
    Relatore: Avv. Chiara Di Maria
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio
    Relatore: Avv. Chiara Di Maria
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
  • DIRITTO DEL LAVORO: TRA SICUREZZA, IMPRESA E INNOVAZIONE (Sabato, 22 novembre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Diritto al Lavoro, Diritto alla Sicurezza"
    Relatore: Dott. Francesco Vallone
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: Visita presso un’Azienda del Territorio
    Sede: Erice Casa Santa (TP)
  • LA CURA DELLA BELLEZZA (Sabato, 6 dicembre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Beni Culturali Ecclesiastici, Icone di Bellezza e Luoghi da Abitare"
    Relatore: Dott. Liborio Palmieri
    Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani
    Dalle 10:00 alle 11:00: "Sgesta: Un Parco Archeologico 'Contemporaneo'"
    Relatore: Arch. Luigi Biondo
    Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio Itinerante per il Centro Storico di Trapani
    Relatore: Arch. Vito Corte
    Sede: Museo San Rocco - Via Turretta, 12 - Trapani
  • AMBIENTE E VERDE URBANO: QUALITÀ DELLA VITA E RESILIENZA DELLE CITTÀ (Sabato, 20 dicembre 2025)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Verde Urbano: Tipologie, Funzioni, Gestione Funzionale e Gestione Conservativa, Nuovi Indirizzi"
    Relatore: Prof. Arch. Francesco Maria Raimondo
    Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
    Dalle 11:00 alle 13:00: Laboratorio: "Urban Green Lab: Innovazione e Rigenerazione Urbana"
    Relatore: Dott. Agr. Filippo Salerno
    Sede: Beehive - Corso Vittorio Emanuele, 38 - Trapani
  • TURISMO (Sabato, 10 gennaio 2026)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Turismo: Valore per Comunità Locale, Leva di Benessere Diffuso, di Sviluppo Economico, Sociale e Culturale"
    Relatore: Dott. Paolo Salerno
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
    Dalle 11:00 alle 13:00: "Turismo e Territorio"
    Relatore: Dott. Paolo Salerno
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
  • COMUNICAZIONE (Sabato, 24 gennaio 2026)
    Dalle 09:00 alle 11:00: "Dal Comizio al TikTok: La Comunicazione Politica nell'Era dei Social Media. Nuovi Linguaggi, Nuove Piazze, Nuove Forme Democratiche"
    Relatore: Giornalista Rossana Titone
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)
    Dalle 11:00 alle 13:00: "Strategie di Comunicazione Politica: Tra Leadership e Consenso"
    Relatore: Giuseppe Sergi
    Sede: Seminario Vescovile - Via Cosenza, 190 - Erice Casa Santa (TP)



